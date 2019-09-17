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Evlat nöbeti tutan aileyi tehdit etmişti! HDP'li isim tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLEYİ TEHDİT ETMİŞTİ! HDP'Lİ İSİM TUTUKLANDI

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemine katılan bir aileyi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli yakalandı. Zanlının, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il binası önünde oturma eylemi başlatan Feyziye ve Şahap Çetinkaya çiftinin yakını M.B, cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderen, daha sonra sokakta kendisini tehdit eden 19 yaşındaki Süleyman B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

HDP BAĞLAR İLÇE GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının salıverilmesine savcılık itiraz etti.

Bunun üzerine hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama kararı çıkarılan Süleyman B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerce yakalandı.

Zanlının, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.

Twitter'dan skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye böyle destek oldular... TWİTTER'DAN SKANDAL! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE BÖYLE DESTEK OLDULAR...

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A. Erhan YILDIRIM A. Erhan YILDIRIM

Tehdit ettiği ve terör örgütü adına tehditi gerçekleştirdiği sabit olan bu şahsı mahkemenin bırak ması kabul edilir bir şey değil..! hele hele bir mahkemenin bırakıp diğer mahkemenin tutuklaması iyice rezillik hukua güveni sıfırlamak için bilinçli şekildemi yapıyorlar hayret ediyorum..hukuk sistemimizin kendine çeki düzen vermesinin vakti geldide geçiyor çok yazık..

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 23:07
Hikmet Uzer Hikmet Uzer

Tehditten en aşağı iki yıl ve terör desteğinden 5 yıl. Ve ömür boyu gözetim altı. Avrupada böyle. Terör şüpheliler bile hep gözetim altında

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 22:53
uluhakan uluhakan

serbest bırakan hakimler derhal tutuklanmalıdır acil acil acillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 20:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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