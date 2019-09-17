Evlat nöbeti tutan aileyi tehdit etmişti! HDP'li isim tutuklandı
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemine katılan bir aileyi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli yakalandı. Zanlının, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il binası önünde oturma eylemi başlatan Feyziye ve Şahap Çetinkaya çiftinin yakını M.B, cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderen, daha sonra sokakta kendisini tehdit eden 19 yaşındaki Süleyman B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
HDP BAĞLAR İLÇE GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ ÇIKTI
Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının salıverilmesine savcılık itiraz etti.
Bunun üzerine hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama kararı çıkarılan Süleyman B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerce yakalandı.
Zanlının, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.
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Tehdit ettiği ve terör örgütü adına tehditi gerçekleştirdiği sabit olan bu şahsı mahkemenin bırak ması kabul edilir bir şey değil..! hele hele bir mahkemenin bırakıp diğer mahkemenin tutuklaması iyice rezillik hukua güveni sıfırlamak için bilinçli şekildemi yapıyorlar hayret ediyorum..hukuk sistemimizin kendine çeki düzen vermesinin vakti geldide geçiyor çok yazık..cevapla 17.09.2019 23:07
Tehditten en aşağı iki yıl ve terör desteğinden 5 yıl. Ve ömür boyu gözetim altı. Avrupada böyle. Terör şüpheliler bile hep gözetim altındacevapla 17.09.2019 22:53
serbest bırakan hakimler derhal tutuklanmalıdır acil acil acillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcevapla 17.09.2019 20:27
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