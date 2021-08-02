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Orman yangınlarında son durum ne? Devlet-millet seferber oldu! Alev kapanları tek tek sönüyor

Türkiye genelinde 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, havadan ve karadan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 15:38
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Orman yangınlarında son durum ne? Devlet-millet seferber oldu! Alev kapanları tek tek sönüyor

Türkiye genelinde son 6 günde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kentlerde çok sayıda orman yangını çıktı.

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Orman yangınlarında son durum ne? Devlet-millet seferber oldu! Alev kapanları tek tek sönüyor

Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye başta olmak üzere bu süreçte 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, ekiplerin hava ve karadan özverili müdahaleleriyle kontrol altına alındı veya söndürüldü.

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Orman yangınlarında son durum ne? Devlet-millet seferber oldu! Alev kapanları tek tek sönüyor

Antalya, Muğla ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına ise 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor.

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Orman yangınlarında son durum ne? Devlet-millet seferber oldu! Alev kapanları tek tek sönüyor

DOĞU AKDENİZ YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Adana'da, Aladağ ve Kozan ilçeleri başta olmak üzere 22 noktada çıkan yangınlardan birçoğu kontrol altına alındı, bir kısmı da tamamen söndürüldü.

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Orman yangınlarında son durum ne? Devlet-millet seferber oldu! Alev kapanları tek tek sönüyor

Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçeleri başta olmak üzere 9 farklı alan, Osmaniye'de 5, Hatay'da da 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü veya kontrol altına alındı.