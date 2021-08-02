Orman yangınlarında son durum ne? Devlet-millet seferber oldu! Alev kapanları tek tek sönüyor

Türkiye genelinde 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, havadan ve karadan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 15:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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