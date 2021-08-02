02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Dünya medyası yangın felaketini manşetlerine taşıdı
Türkiye'de geçen haftadan bu yana 125 orman yangınının 117'si söndürüldü veya kontrol altına alındı, dünya basını tahliye görüntülerine dikkat çekiyor. CNN International özel haberinde Akdeniz sahillerini kaplayan yangınların Avrupa'daki sel afetlerinden hemen sonra meydana geldiğini yazdı. BBC gökyüzünün kızıla boyandığını belirtirken, The Guardian Türkiye'nin son 10 senenin en büyük yangınını yaşadığını yazdı.
Giriş Tarihi: 02.08.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 14:46
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