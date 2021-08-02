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Dünya medyası yangın felaketini manşetlerine taşıdı

Türkiye'de geçen haftadan bu yana 125 orman yangınının 117'si söndürüldü veya kontrol altına alındı, dünya basını tahliye görüntülerine dikkat çekiyor. CNN International özel haberinde Akdeniz sahillerini kaplayan yangınların Avrupa'daki sel afetlerinden hemen sonra meydana geldiğini yazdı. BBC gökyüzünün kızıla boyandığını belirtirken, The Guardian Türkiye'nin son 10 senenin en büyük yangınını yaşadığını yazdı.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 14:46
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Dünya medyası yangın felaketini manşetlerine taşıdı

CNN International, "Orman yangınları Türkiye'de şiddetli bir şekilde ilerlerken perişan olan çiftçiler 'Hayvanlar tutuştu' diyor" başlığı ile servis edilen haberde yangına detaylı bir şekilde yer verdi.

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Dünya medyası yangın felaketini manşetlerine taşıdı

CNN International, "Orman yangınları Türkiye'de şiddetli bir şekilde ilerlerken perişan olan çiftçiler 'Hayvanlar tutuştu' diyor" başlığı ile servis edilen haberde yangına detaylı bir şekilde yer verdi.

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Dünya medyası yangın felaketini manşetlerine taşıdı

Devasa boyutlara ulaşan yangınları durdurmak için binlerce personelin canla başla mücadele ettiğini kaydeden CNN International, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın beş şehri 'afet bölgesi' ilan ettiğini ifade ediyor.

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Dünya medyası yangın felaketini manşetlerine taşıdı

Akdeniz sahillerini etkisi altına alan yangınların Avrupa'daki ölümcül sellerin hemen peşinden geldiğinin altını çizen CNN'e göre, bilim insanları on yıllardır iklim değişikliğiyle birlikte sıra dışı hava olaylarının artacak.

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Dünya medyası yangın felaketini manşetlerine taşıdı

WASHINGTON POST'TA TURİSTLERİN TAHLİYE ANLARINA YER VERİLDİ

Washington Post gazetesi "Türkiye panik halindeki turistleri teknelerle orman yangınlarından tahliye ediyor" başlığını kullandı, Bodrum'da alevlerin bazı otellere ulaştığını yazdı.