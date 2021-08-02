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Denizli'de orman yangını! Buldan ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 15:55
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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