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Yangın nöbetinde en ön saftalar! Halkın olağanüstü gayreti alevlere kalkan oldu

İHA
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Giriş: 02.08.2021 13:34
Antalya,Mersin,Adana,Muğla ve İzmir'de meydana gelen yangınlar Türkiye'yi dört bir koldan alarm durumuna geçirdi. Devlet, tüm ekipleriyle birlikte yangına müdahale ederken, halkın da olağanüstü gayretleri takdir topladı. Büyük tehlikeyi göze alarak alev kapanlarının arasına dalanların büyük çabası, işte kameralara böyle yansıdı.
Yangın nöbetinde en ön saftalar!
Yangın nöbetinde en ön saftalar!
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