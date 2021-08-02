Yangın nöbetinde en ön saftalar! Halkın olağanüstü gayreti alevlere kalkan oldu

Antalya,Mersin,Adana,Muğla ve İzmir'de meydana gelen yangınlar Türkiye'yi dört bir koldan alarm durumuna geçirdi. Devlet, tüm ekipleriyle birlikte yangına müdahale ederken, halkın da olağanüstü gayretleri takdir topladı. Büyük tehlikeyi göze alarak alev kapanlarının arasına dalanların büyük çabası, işte kameralara böyle yansıdı.