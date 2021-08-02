İletişim Başkanı Altun: Bu ateşi birlikte söndüreceğiz

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin, "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, orman yangınlarına müdahale ile ilgili görüntü paylaştı. Altun, mesajında "İçimizi yakan bu ateşi birlikte söndüreceğiz. Evlerimizi birlikte inşa edeceğiz. Yaralarımızı en kısa sürede birlikte saracağız! Birlikte ve birlikle!" dedi.