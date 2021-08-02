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Bakan Pakdemirli devam eden yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

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Giriş: 02.08.2021 15:29
Tarım ve Ormanı Bekir Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Pakdemirli, “Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
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