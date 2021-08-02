02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Marmaris Hisarönü’ndeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor | Manavgat’taki yangına 5 gündür aralıksız müdahale ediliyor
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları 5 gününde... Antalya ve Muğla'da devam eden yangınların ardından bazı mahalleler tahliye edildi. Milas'ta alevler Çökertme mevkiinde yayıldı. Öte yandan Muğla Çökertme’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu inceleme yapıyor. Detayları A Haber muhabirleri Vural Efecik, Ata Gündüz Kurşun, Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.