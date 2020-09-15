Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

"BÜTÜN EV KAN İÇİNDEYDİ"

Aleyna'nın gördüğü şiddet sonrası düşük yaptığını düşündüğünü söyleyen kadın, "Aleyna'nın yanına gittiğimde halılar, koltuklar ve yatağı kan içindeydi. Öyle kesik gibi az bir kan da değildi. O gün Aleyna özel bir hastaneye gitmişti, serum taktırmıştı. 'Ne oldu?' diye sorduğumda da, 'Bana bir şey sorma abla' dedi. Gördüğü şiddet yüzünden bebeğinin öldüğünü düşünüyorum." dedi.