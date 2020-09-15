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Haberler Galeri Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır ele alınan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan avukat Tuğçe Hanım, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yaşanan sevindirici gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Yayına bağlanan yeni görgü tanığı ise Ümit Uygun'un annesiyle ilgili verdiği bilgiyle olayı farklı bir boyuta taşıdı. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 14:17
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Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

Henüz 21 yaşında olan Aleyna Çakır'ın evine intihar etmiş şekilde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı. Genç kızın Ümit Uygun tarafından gördüğü işkenceyi kayda alan komşusu dünkü yayında ses kayıtlarını dinletmişti. Ses kayıtlarında genç kızın, "Yardım edin diye burada bağırırım. İstemiyorum, defol git! İstemiyorum" şeklinde haykırış ve bağırışları karşısında ailesinin feryatları yürekleri yaktı.

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Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

ALEYNA'NIN KOMŞUSUNDAN YENİ İDDİA

Aleyna'nın sesini kaydeden komşusu bugünkü canlı yayında yeni iddialarda bulundu. Ümit'in bir gün kendisini arayarak 'Hadi gözün aydın, anneanne oluyorsun' dediği aktaran kadın, Aleyna'nın birkaç gün sonra yine aynı şekilde şiddet gördüğünü belirtti.

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Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

"BÜTÜN EV KAN İÇİNDEYDİ"

Aleyna'nın gördüğü şiddet sonrası düşük yaptığını düşündüğünü söyleyen kadın, "Aleyna'nın yanına gittiğimde halılar, koltuklar ve yatağı kan içindeydi. Öyle kesik gibi az bir kan da değildi. O gün Aleyna özel bir hastaneye gitmişti, serum taktırmıştı. 'Ne oldu?' diye sorduğumda da, 'Bana bir şey sorma abla' dedi. Gördüğü şiddet yüzünden bebeğinin öldüğünü düşünüyorum." dedi.

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Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

AVUKATI YAŞANAN GELİŞMEYİ AÇIKLADI

Aleyna Çakır'ın gördüğü şiddetin tanıkları programa bağlanıp bildiklerini anlatmaya devam ederken aynı zamanda programa konuşan herkesin Ümit Uygun tarafından tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Tuğçe Hanım, bugünkü programa konuk olarak davada yaşanan önemli gelişmeyi aktardı.

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Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Programa bağlanan görgü tanıklarının ifadelerinin ardından savcılığın harekete geçtiğini belirten Zeynep Hanım, tanıkların resmi olarak ifadelerinin alınıp soruşturma dosyasına eklenmesine karar verildiğini açıkladı. Şüphelinin HTS kayıtlarına da ulaşıldığını belirten Zeynep Hanım, buradan çıkan sonucun davanın seyrini büyük ölçüde değiştireceğini ve yeni beyanlar sayesinde dosyanın istenen noktaya taşınabileceğini belirtti.

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