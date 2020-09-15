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Müge Anlı’da Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Avukatı canlı yayında açıkladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır ele alınan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan avukat Tuğçe Hanım, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yaşanan sevindirici gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Yayına bağlanan yeni görgü tanığı ise Ümit Uygun'un annesiyle ilgili verdiği bilgiyle olayı farklı bir boyuta taşıdı. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 14:17
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