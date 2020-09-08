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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! - 08.09.2020

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Giriş: 08.09.2020 14:09
Güncelleme:08.09.2020 14:18
Türkiye’nin gündemine oturan Aleyna Çakır’ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır’ın Ankara’da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Çakır’ın ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken sevgilisinin paylaştığı video ortaya çıkmıştı. Canlı yayın sırasında stüdyoya ulaşan Adli Tıp raporunda yazılanlar ise korkunç detayı ortaya çıkardı. Raporda yazılanları değerlendiren Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, intihar eden bir insanda olması gereken belirtilerin Aleyna Çakır’da olmadığını, kendisini astığı süsü verildiği yönünde bulgular olduğunu belirtti.
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