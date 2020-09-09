Aleyna Çakır’ın ölümü Müge Anlı tarafından incelemeye alındı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır’ın arkadaşlarının ve görgü tanıkların anlattıkları Ümitcan Uygun üzerindeki şüpheleri arttırdı. Canlı yayına bağlanan Ümitcan’ın sözleri Aleyna’nın anne babasını çileden çıkardı.