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Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümit Uygun'un eski sevgilisinin anlattıkları kan dondurdu! - 10.09.2020

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Giriş: 10.09.2020 14:04
Güncelleme:10.09.2020 14:18
Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelemeye alındı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıkların anlattıkları Ümit Uygun üzerindeki şüpheleri arttırdı. Bugünkü canlı yayına bağlanan Ümit Uygun'un eski sevgilisinin anlattıkları kan dondurdu. Ümit tarafından defalarca öldüresiye darp edildiğini, tehdit ve şantajla pavyonda çalıştırıldığını söyleyen genç kız, ölümü göze alıp yanından kaçtığını belirtti.
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