Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır ele alınan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna’nın sesini kaydeden komşusu bugünkü canlı yayında yeni iddialarda bulundu. Ümit’in bir gün kendisini arayarak 'Hadi gözün aydın, anneanne oluyorsun' dediği aktaran kadın, Aleyna’nın birkaç gün sonra yine aynı şekilde şiddet gördüğünü belirtti. Aleyna’nın gördüğü şiddet sonrası düşük yaptığını düşündüğünü söyleyen kadın, "Aleyna'nın yanına gittiğimde halılar, koltuklar ve yatağı kan içindeydi. Öyle kesik gibi az bir kan da değildi. O gün Aleyna özel bir hastaneye gitmişti, serum taktırmıştı. 'Ne oldu?' diye sorduğumda da, 'Bana bir şey sorma abla' dedi. Gördüğü şiddet yüzünden bebeğinin öldüğünü düşünüyorum." dedi.