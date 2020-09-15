Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır ele alınan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan avukat Tuğçe Hanım, Türkiye’yi ayağa kaldıran olayla ilgili yaşanan sevindirici gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Programa bağlanan görgü tanıklarının ifadelerinin ardından savcılığın harekete geçtiğini belirten Zeynep Hanım, tanıkların resmi olarak ifadelerinin alınıp soruşturma dosyasına eklenmesine karar verildiğini açıkladı. Şüphelinin HTS kayıtlarına da ulaşıldığını belirten Zeynep Hanım, buradan çıkan sonucun davanın seyrini büyük ölçüde değiştireceğini ve yeni beyanlar sayesinde dosyanın istenen noktaya taşınabileceğini belirtti.