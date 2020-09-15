15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Müge Anlı yayınında önemli gelişmeyi aktardı

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Müge Anlı yayınında önemli gelişmeyi aktardı - 15.09.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 14:10
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır ele alınan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan avukat Tuğçe Hanım, Türkiye’yi ayağa kaldıran olayla ilgili yaşanan sevindirici gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Programa bağlanan görgü tanıklarının ifadelerinin ardından savcılığın harekete geçtiğini belirten Zeynep Hanım, tanıkların resmi olarak ifadelerinin alınıp soruşturma dosyasına eklenmesine karar verildiğini açıkladı. Şüphelinin HTS kayıtlarına da ulaşıldığını belirten Zeynep Hanım, buradan çıkan sonucun davanın seyrini büyük ölçüde değiştireceğini ve yeni beyanlar sayesinde dosyanın istenen noktaya taşınabileceğini belirtti.
Aleyna Çakır'ın avukatı önemli gelişmeyi aktardı
Aleyna Çakır'ın avukatı önemli gelişmeyi aktardı
Aleyna'nın komşusundan çarpıcı iddia!
Aleyna'nın komşusundan çarpıcı iddia!
Müge Anlı 15 Eylül Salı tek parça izle
Müge Anlı 15 Eylül Salı tek parça izle
Hukukçular Aleyna Çakır olayı için konuştu!
Hukukçular Aleyna Çakır olayı için konuştu!
Şiddet gördüğü sıradaki ses kaydı ortaya çıktı
Şiddet gördüğü sıradaki ses kaydı ortaya çıktı
Müge Anlı 14 Eylül Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 14 Eylül Pazartesi tek parça izle
Eski sevgilisi konuştu: “Aleyna’yı tefeciye borçlandırdı”
Eski sevgilisi konuştu: “Aleyna’yı tefeciye borçlandırdı”
Aleyna Çakır’ın avukatları gelen ihbarlar sonrası harekete geçti!
Aleyna Çakır’ın avukatları gelen ihbarlar sonrası harekete geçti!
Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!
Müge Anlı'dan tüm Türkiye’ye çağrı: Bir kadına dokunamazsın!
Müge Anlı 11 Eylül Cuma tek parça izle
Müge Anlı 11 Eylül Cuma tek parça izle
Ümit Uygun'un eski sevgilisinin anlattıkları kan dondurdu!
Ümit Uygun'un eski sevgilisinin anlattıkları kan dondurdu!
Gizli tanık canlı yayında!
Gizli tanık canlı yayında!
Daha Fazla Video Göster