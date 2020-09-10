Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Aleyna'nın eski iş arkadaşı olan genç kadının anlattıkları Ümit Uygun'la ilgili kan donduran gerçekleri bir kez daha ortaya çıkardı. Aleyna'nın ölümünün ardından Ümit Uygun'la karşılaşan genç kadın, Ümit tarafından tehdit edildiğini anlattı. 'Aleyna'yı ben öldürdüm sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in benim elime düşen bir daha kurtulamaz dediğini belirtti