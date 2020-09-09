Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümitcan'ın şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı. Evine temizliğe giden kadın ise bir gün Aleyna’nın yaşadıklarını kendisine anlattığını ifade etti. Aleyna’nın Ümitcan’dan korktuğunu söyleyen kadın, Aleyna’nın kendisine ‘Bir gün beni öldürür abla görürsün’ dediğini söyledi.