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Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümit Uygun'un annesiyle ilgili çarpıcı iddia! Genç kızları... - 15.09.2020

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Giriş: 15.09.2020 14:02
Güncelleme:15.09.2020 14:16
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir başka görgü tanığı Ümit Uygun’un annesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ümit Uygun ve ailesiyle bir düğünde karşılaştığını söyleyen genç kadın, Ümit’in 19 yaşlarında 6 kızla geldiğini ifade etti. Kızların Ümit’in annesine ‘Yurt anne’ diye seslendiklerini duyduğunu söyleyen genç kadın, kızlarının anlattıklarını canlı yayında aktardı. Ümit’in annesinin yurtta çalıştığını söyleyen kızların, kendilerine bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını söyledi.
Ümit Uygun'un annesiyle ilgili çarpıcı iddia! Genç kızları...
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