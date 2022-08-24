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Haberler Galeri İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve köprü altlarına sığınırken, şimşekler ise gökyüzünü adeta aydınlattı. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmurun etkili olduğu noktalarda yağmura karşı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarını ve köprü altlarını kendilerine sığındı. Öte yandan yağmurla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 23:47 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 00:08
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İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı
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İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

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İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı
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İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı
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İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı