Meteoroloji ve AFAD uyardı! İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde bekleniyor! Kuvvetli sağanak yağış o güne kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından yağış etkisini göstermeye başladı. Bursa'da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar verirken, İzmir'de bazı caddeler su ile doldu. İstanbul ve çevresinde de etkili olması beklenen yağış için vatandaşlara sel konusunda dikkatli olmaları istendi. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...