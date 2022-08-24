24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meteoroloji ve AFAD uyardı! İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde bekleniyor! Kuvvetli sağanak yağış o güne kadar sürecek

Meteoroloji ve AFAD uyardı! İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde bekleniyor! Kuvvetli sağanak yağış o güne kadar sürecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2022 18:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından yağış etkisini göstermeye başladı. Bursa'da etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar verirken, İzmir'de bazı caddeler su ile doldu. İstanbul ve çevresinde de etkili olması beklenen yağış için vatandaşlara sel konusunda dikkatli olmaları istendi. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
A Haber Marmaris’te! Feci kazada en az 5 kişi öldü
A Haber Marmaris'te! Feci kazada en az 5 kişi öldü
İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde bekleniyor
İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde bekleniyor
İzmir’de sağanak yağış felaketi getirdi!
İzmir'de sağanak yağış felaketi getirdi!
Gaziantep’teki faciadan hemen önce!
Gaziantep'teki faciadan hemen önce!
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Suriye muhalefet liderleri Ankara’da
Suriye muhalefet liderleri Ankara'da
Bölgede neler değişti?
Bölgede neler değişti?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı!
AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı!
Vize olayının perde arkasında ne var?
Vize olayının perde arkasında ne var?
Şoförünü genel müdür yaptı
Şoförünü genel müdür yaptı
Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı
Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı
Daha Fazla Video Göster