Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

Henüz 21 yaşında olan Aleyna'nın evinde intihar etmiş şekilde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna'nın Ümit Uygun tarafından işkence gördüğü görgü tanıkları tarafından ortaya çıkarılırken Ümit'in annesiyle ilgili de çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

