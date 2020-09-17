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Haberler Galeri Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

Müge Anlı'da araştırılan Aleyna Çakır olayıyla ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna'ya uyguladığı şiddet görgü tanıkları tarafından ortaya konulan Ümit Uygun'un annesiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Anne hakkında anlatılanlar sonrası bakanlık harekete geçerken canlı yayında yürek yakan gelişmeler yaşandı. Ümit Uygun'un yakın arkadaşının Müge Anlı'ya anlattıklarını dinleyen baba Mehmet Esen duyduklarını kaldıramayıp canlı yayında fenalık geçirdi. İşte 17 Eylül Salı günü Müge Anlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 14:14
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Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

Henüz 21 yaşında olan Aleyna'nın evinde intihar etmiş şekilde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna'nın Ümit Uygun tarafından işkence gördüğü görgü tanıkları tarafından ortaya çıkarılırken Ümit'in annesiyle ilgili de çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

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Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

ÜMİT'İN ANNESİYLE İLGİL ÇARPICI İDDİA!

Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir başka görgü tanığı Ümit Uygun'un annesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ümit Uygun'un annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyen tanık, 18 doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti.

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Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanığının açıklamalarının ardından programa çok fazla ihbar geldiğini belirten Müge Anlı, bakanlığın konuyla ilgili harekete geçtiğini belirtti. Kendilerine gelen ihbarların ve görgü tanıklarının ifadelerinin ihbar sayıldığını belirten Müge Anlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

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Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

ÜMİT UYGUN'UN ARKADAŞI KONUŞTU

Ümit Uygun'un yakın arkadaşı Tayfun Kürkçü, Aleyna ve Ümit arasında yaşananları Müge Anlı'ya anlattı. Ümit'i Aleyna'ya şiddet uygularken görmediğini söyleyen Kürkçü, son dönemde aralarının çok iyi olduğunu söyledi. Kürkçü'nün "Vücudundaki morluklar Ümit'in yaptığı anlamına gelmez. Ümit ve Aleyna evlenecekti." sözleri sonrası baba Mehmet Esen fenalık geçirdi.

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Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında fenalık geçirdi! Duyduklarını kaldıramadı...

ALEYNA ÇAKIR'IN BABASI CANLI YAYINDA BAYILDI

Gözyaşları içerisinde 'Yalan söylüyorlar' diyerek haykıran baba, canlı yayında fenalık geçirdi. Müge Anlı, hastaneye kaldırılan Mehmet Esen'in durumunun iyi olduğunu ve tansiyonunu düşürmek için müdahalede bulunulduğunu ifade etti.