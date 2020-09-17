Aleyna Çakır’ın babası Müge Anlı yayınında yere yığıldı!

Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır olayıyla ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Aleyna’ya uyguladığı şiddet görgü tanıkları tarafından ortaya konulan Ümit Uygun’un annesiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Anne hakkında anlatılanlar sonrası bakanlık harekete geçerken canlı yayında yürek yakan gelişmeler yaşandı. Ümit Uygun’un yakın arkadaşının Müge Anlı’ya anlattıklarını dinleyen baba Mehmet Esen duyduklarını kaldıramayıp canlı yayında fenalık geçirdi.