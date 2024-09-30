30 Eylül 2024, Pazartesi
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! Mourinho'ya Portekizce seslendi
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. 3 puanı cebine koya sarı-lacivertli ekip Galatasaray'la puan farkını da 3'e düşürdü. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol eleştirilirken, spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Spor yazarı Emre Bol ise Mourinho'ya Portekizce seslendi.
Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:29