Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! Mourinho'ya Portekizce seslendi

EMRE BOL - OUVIR MOURINHO!

Caro José Mourinho... Não sei se traduzem o que lhe escrevemos e dizemos. Olha pá; Tem uma boa equipa nos padrões do nosso país. De facto, é um plantel muito bom... Mas não se usa esse plantel corretamente, pensando apenas na defesa. Até os avançados da equipa defendem e perseguem o jogador adversário! Não está a usar a sua equipe corretamente. O vencedor nem sempre tem razão. Forçou um golo a uma equipa que sofreu 13 golos em 6 semanas. Peço-lhe que use este bom cajado corretamente. Não tem um cajado que consiga tirar um coelho da cartola. Se usar os nomes certos no sítio certo, o Fenerbahçe será campeão. Parece que Maximin não é adequado para a Superliga... Kostic parece ser mais útil... Pela primeira vez, deixem os adeptos do Fenerbahçe assistir a um jogo confortável. Acredite, esta equipa é capaz de fazer mais. Seja o treinador da equipa que quer sempre ganhar! Atenciosamente...