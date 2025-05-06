Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi
Zilkade ayının sonlarına yaklaşırken, gözler Aşure Günü'nün ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. 2025 yılı için merakla beklenen bu özel gün Muharrem ayının 10. günü olarak kutlanıyor. Miladi ve Hicri takvimler arasındaki fark nedeniyle Aşure Günü'nün tarihi her yıl değişiyor. Peki 2025'te Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte bu yılın Aşure Günü'ne ve Muharrem ayının başlangıcına dair tüm ayrıntılar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 07:51