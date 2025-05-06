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Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi 

Zilkade ayının sonlarına yaklaşırken, gözler Aşure Günü'nün ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. 2025 yılı için merakla beklenen bu özel gün Muharrem ayının 10. günü olarak kutlanıyor. Miladi ve Hicri takvimler arasındaki fark nedeniyle Aşure Günü'nün tarihi her yıl değişiyor. Peki 2025'te Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte bu yılın Aşure Günü'ne ve Muharrem ayının başlangıcına dair tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 07:51
Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi

İslam takvimi olan Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark, her yıl bazı dini günlerin tarihlerinin değişmesine neden olur. Bu fark, 2025 yılında da Aşure Günü ve Muharrem ayının başlangıç tarihini etkiliyor. Peki 2025'te Aşure Günü ne zaman kutlanacak? İşte, 2025 yılı Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne dair bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi

Aşure Günü 2025'te Hangi Tarihe Denk Geliyor?

2025 yılı için Aşure Günü, Muharrem ayının 10. günü olan 5 Temmuz Cumartesi günü kutlanacak. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu gün çeşitli ibadetlerin ve geleneksel yemeklerin hazırlanarak paylaşıldığı bir zaman dilimini işaret ediyor.

Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi

2025 yılı itibariyle Aşure Günü'nün tarihinin 5 Temmuz'a denk gelmektedir.

Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi

2025 Yılında Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Muharrem ayı, 2025 yılı itibariyle 26 Haziran Perşembe günü başlayacak. İslam'ın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem, Aşure Günü'ne ev sahipliği yapan ay olarak da biliniyor. Bu yıl, Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki 10-11 günlük fark nedeniyle, Muharrem ayı ve Aşure Günü bir önceki yıla göre erken bir tarihe denk geliyor.

Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi

Aşure Günü'nün Önemi ve Kutlama Gelenekleri

Aşure Günü, yalnızca dini bir anlam taşımakla kalmaz aynı zamanda toplumlar arasında yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Müslümanlar, bu günde oruç tutarak hem geçmişteki tarihi olaylara şükretmekte hem de birbirlerine aşure tatlısı dağıtarak bir araya gelmektedirler. Bu gelenek her yıl büyük bir coşku ve manevi bir atmosfer içinde kutlanır.

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