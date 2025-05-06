Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? 2025 Muharrem ayı başlangıç tarihi 

İslam takvimi olan Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark, her yıl bazı dini günlerin tarihlerinin değişmesine neden olur. Bu fark, 2025 yılında da Aşure Günü ve Muharrem ayının başlangıç tarihini etkiliyor. Peki 2025'te Aşure Günü ne zaman kutlanacak? İşte, 2025 yılı Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne dair bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...