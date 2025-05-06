Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. Tercihler 2–6 Mayıs 2025 tarihleri arasında "ekip.saglik.gov.tr" adresinden yapılacak. Kura yeri ve saati ile sonuçlara ilişkin bilgiler "yhgm.saglik.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Uzmanlığını Bakanlığa bağlı hastanelerde tamamlayanlar, mazeret belgeleri dışında ek evrak sunmadan atamaya hak kazanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 06:21
Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında gerçekleştirilecek hekim atamalarına ilişkin takvim ve detayları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin ataması yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr

Tercihler 6 Mayıs'a Kadar Alınacak

Hekimlerin tercih başvuruları, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Adaylar, tercihlerine ekip.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr

Kura Çekimi 8 Mayıs'ta

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 122. Dönem DHY Kurası, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin saati ve detayları ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr

Münhal Kadrolar Yayımlandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, münhal kadroların ilan edildiğini belirterek, "1566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Münhal kadro listesine yine yhgm.saglik.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

MÜNHAL KADROLAR İÇİN TIKLAYIN!

TERCİH BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

SON DAKİKA