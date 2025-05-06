Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında gerçekleştirilecek hekim atamalarına ilişkin takvim ve detayları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin ataması yapılacak.