Sağlık Bakanlığı 122.Dönem DHY kura takvimi 2025 | 2.239 hekim DHY atama tercihleri ne zaman, başvurular bitti mi? ekip.saglik.gov.tr
Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. Tercihler 2–6 Mayıs 2025 tarihleri arasında "ekip.saglik.gov.tr" adresinden yapılacak. Kura yeri ve saati ile sonuçlara ilişkin bilgiler "yhgm.saglik.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Uzmanlığını Bakanlığa bağlı hastanelerde tamamlayanlar, mazeret belgeleri dışında ek evrak sunmadan atamaya hak kazanacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 06:21