TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C.
KARABÜK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Karabük İli, Merkez İlçesi, Yeşil Mahalle 1785 Ada 715 Parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi: Karabük Merkez Yeşil Mahalle
Yüzölçümü: 337,96 m2
İmar Durumu: Ayrık Nizam 2 Katlı Ticaret Alanında ve Kısmen Yolda kalmaktadır.
Kıymeti: 6.000.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2025 - 10:51
Basın No: ILN02218029
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