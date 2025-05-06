T.C.

KARABÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karabük İli, Merkez İlçesi, Yeşil Mahalle 1785 Ada 715 Parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi: Karabük Merkez Yeşil Mahalle

Yüzölçümü: 337,96 m2

İmar Durumu: Ayrık Nizam 2 Katlı Ticaret Alanında ve Kısmen Yolda kalmaktadır.

Kıymeti: 6.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:51



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2025 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2025 - 10:51

Basın No: ILN02218029

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