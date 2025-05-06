İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sınav Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

İOKBS sınavının değerlendirilmesi titiz bir sürece dayanıyor. Öğrencilerin doğru ve yanlış cevapları, optik okuyucu cihazlarıyla işleniyor. Her testin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlendikten sonra, yanlış cevaplar için üçte biri çıkarılarak geçerli ham puanlar hesaplanıyor. İşte bu sürecin detaylı adımları:

1. Optik Okuma ve Ham Puan Hesaplama

Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okunur ve her derse ait testlerin doğru-yanlış cevap sayıları belirlenir. Yanlış cevapların üçte biri doğru sayısından çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

2. Test Ortalamaları ve Standart Sapma

Tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması hesaplanır. Bu ortalama ve öğrenci sayısı ile birlikte, her test için standart sapma hesaplanır.

3. Standart Puan ve Ağırlıklı Puan Hesaplaması

Öğrencilerin standart puanları, her testin ortalama ve standart sapması kullanılarak 50'ye ortalanır ve 10'a standart sapma getirilir. Bu standart puanlar, belirli katsayılarla çarpılarak her testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Sonrasında, tüm ağırlıklı standart puanlar toplanarak toplam puan hesaplanır.