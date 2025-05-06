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İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025'te düzenlenen Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrenciler katıldı. Değerlendirme sürecinin ardından sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile MEB'in resmi sitesinden öğrenebilecek. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 08:06
İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı bu önemli sınav sonrası adaylar yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla doğru-yanlışlarını kontrol etti. Öğrenciler şimdi net puanlarını öğrenmek ve burs kazanıp kazanmadıklarını görmek için MEB'in sonuç ekranına odaklanmış durumda.

İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB'in yayımladığı takvime göre 2025 yılı İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren sonuçlarını öğrenmek için MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara erişebilmek için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini girerek sonuç ekranına ulaşabilecekler.

İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sınav Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

İOKBS sınavının değerlendirilmesi titiz bir sürece dayanıyor. Öğrencilerin doğru ve yanlış cevapları, optik okuyucu cihazlarıyla işleniyor. Her testin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlendikten sonra, yanlış cevaplar için üçte biri çıkarılarak geçerli ham puanlar hesaplanıyor. İşte bu sürecin detaylı adımları:

1. Optik Okuma ve Ham Puan Hesaplama

Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okunur ve her derse ait testlerin doğru-yanlış cevap sayıları belirlenir. Yanlış cevapların üçte biri doğru sayısından çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

2. Test Ortalamaları ve Standart Sapma

Tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması hesaplanır. Bu ortalama ve öğrenci sayısı ile birlikte, her test için standart sapma hesaplanır.

3. Standart Puan ve Ağırlıklı Puan Hesaplaması

Öğrencilerin standart puanları, her testin ortalama ve standart sapması kullanılarak 50'ye ortalanır ve 10'a standart sapma getirilir. Bu standart puanlar, belirli katsayılarla çarpılarak her testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Sonrasında, tüm ağırlıklı standart puanlar toplanarak toplam puan hesaplanır.

İOKBS sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

4. Hatalı Soruların Değerlendirilmesi

Eğer herhangi bir soru ya da soruların cevap anahtarında hata tespit edilirse, bu sorular iptal edilmeden, doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilir. Yargı mercilerinin iptal kararları ya da Merkez Sınav Kurulu kararlarına göre, hatalı sorular değerlendirme dışında bırakılır ve geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanır.

5. İşaretleme Yapmayan Öğrenciler

Sınavda yer alan ancak cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirilmeye alınmaz.

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