Dünya Kupası’nda çeyrek final tablosu şekilleniyor! İşte belli olan eşleşmeler
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı nefesleri keserken, çeyrek finale yükselen devler bir bir netlik kazandı. Sürpriz sonuçların, unutulmaz geri dönüşlerin ve son dakika gollerinin damga vurduğu turnuvada, futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Brezilya ve Portekiz gibi devlerin veda ettiği organizasyonda, gözler son çeyrek finalistin belli olacağı İsviçre-Kolombiya maçına çevrildi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu büyük heyecana sahne olurken, çeyrek finale yükselen takımlar da netleşmeye başladı.
Dev eşleşmelerin yanı sıra sürpriz sonuçların da öne çıktığı turnuvada futbolseverlerin gözü artık çeyrek final mücadelesine çevrildi.
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ekipler ve oynanacak maçların programı...
ARJANTİN
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Tangocular, turnuvadaki iddiasını sürdürürken, sürpriz performansıyla dikkat çeken Mısır ise Dünya Kupası'na veda etti.