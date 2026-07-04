CANLI YAYIN

Fas Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fas Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada karşısında üstün bir performans sergileyen Fas, rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Houston Stadyumu'nda oynanan maça baskılı başlayan taraf Kanada oldu. 5. dakikada Ahmed'in soldan yaptığı ortada Fougerolles topu göğsüyle Jonathan David'e indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Bounou gole izin vermedi.

Fas Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - 1

11. dakikada Kanada bir kez daha tehlikeli geldi. Ahmed'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oluwaseyi, Halhal'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak bu pozisyonda da kaleci Bounou geçit vermedi.

Ahaber

Fas Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - 2

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Fas oldu. 50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Hakimi, ceza yayı üzerindeki Ounahi'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmanın arasından geçen meşin yuvarlak, köşeden filelere gitti: 0-1.

Fas Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - 3

82. dakikada Fas farkı 2'ye çıkardı. Talbi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brahim Diaz, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerindeki Onuahi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine sert vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Fas Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - 4

90+8. dakikada Fas hızlı çıktı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Diaz, soldan ceza sahasına giren Rahimi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu yerden vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.

Fas Kanada'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - 5

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fas, Paraguay-Fransa maçının kazananıyla Boston'da çeyrek finalde karşılaşacak.

#Dünya Kupası
Önceki haber
Çeyrek finale kim yükselecek? Fransa ile Paraguay kozlarını paylaşacak
Çeyrek finale kim yükselecek? Fransa ile Paraguay kozlarını paylaşacak
Gökhan Sazdağı Çorum FK'ya transfer oldu
Sonraki haber
Gökhan Sazdağı Çorum FK'ya transfer oldu
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın