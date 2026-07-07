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Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı nefesleri keserken, çeyrek finale yükselen devler bir bir netlik kazandı. Sürpriz sonuçların, unutulmaz geri dönüşlerin ve son dakika gollerinin damga vurduğu turnuvada futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Brezilya ve Portekiz gibi devlerin veda ettiği organizasyonda, çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. Öte yandan maç programı netlik kazandı.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu büyük heyecana sahne olurken, çeyrek finale yükselen takımlar da netleşmeye başladı.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 2

Dev eşleşmelerin yanı sıra sürpriz sonuçların da öne çıktığı turnuvada futbolseverlerin gözü artık çeyrek final mücadelesine çevrildi.

Ahaber
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 3

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ekipler ve oynanacak maçların programı...

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 4

ARJANTİN

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Arjantin çeyrek finalde ARJANTİN ÇEYREK FİNALDE
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 5

Tangocular, turnuvadaki iddiasını sürdürürken, sürpriz performansıyla dikkat çeken Mısır ise Dünya Kupası'na veda etti.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 6

İSPANYA

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda nefes kesen mücadelede İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanya çeyrek finalde İSPANYA ÇEYREK FİNALDE
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 7

Son anlarda gelen golle büyük sevinç yaşayan İspanyollar yoluna devam ederken, Portekiz ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 8

NORVEÇ

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 9

Tarihi bir galibiyete imza atan İskandinav ekibi yoluna devam ederken, kupanın en büyük favorilerinden Brezilya ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 10

FRANSA

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.

Mbappeden çeyrek final bileti MBAPPE'DEN ÇEYREK FİNAL BİLETİ
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 11

Horozlar yoluna devam ederken, Paraguay ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 12

FAS

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas, etkileyici performansıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

Fas çeyrek finale yükseldi FAS ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 13

Kuzey Afrika temsilcisi yoluna devam ederken, Kanada ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 14

BELÇİKA

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup eden Belçika, adını çeyrek finale yazdırdı.

Belçika ABDyi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi BELÇİKA ABD'Yİ 4-1 YENEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 15

Etkili bir performans ortaya koyan Belçika yoluna devam ederken, ev sahibi ABD ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 16

İNGİLTERE

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup eden İngiltere, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 17

Yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele eden İngilizler, Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle tur biletini alırken, Meksika ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 18

İSVİÇRE Mİ, KOLOMBİYA MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son çeyrek final bileti sahibini buluyor. Son 16 turunun kapanış mücadelesinde İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaşacak.

CANLI | İsviçre - Kolombiya CANLI | İSVİÇRE - KOLOMBİYA

Vancouver'da oynanacak kritik karşılaşmayı kazanan taraf, adını çeyrek finale yazdırarak Arjantin'in rakibi olacak.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 19
İŞTE DEV EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı şu eşleşmelerle devam edecek:
Fransa – Fas
İspanya – Belçika
Norveç – İngiltere
Arjantin – (İsviçre / Kolombiya)
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Hangi takım kiminle oynayacak? 20

2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final maç programı ise şu şekilde…

9 Temmuz
23.00 Fransa – Fas
10 Temmuz
22.00 İspanya – Belçika
12 Temmuz
00.00 Norveç – İngiltere
12 Temmuz
04.00 Arjantin - İsviçre / Kolombiya

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