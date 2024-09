DEVLETİN KAYBI HER YIL MİNİMUM 25 MİLYAR TL

Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı olduğu bilgisini veren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç "Türkiye'de her 5 kişinin en az 1'i araç alıp satıyor. Bunu ikinci, üçüncü meslek olarak yapıyor. Bu düzenlemelerle bunun önüne geçilecek. Yılda yaklaşık 9 milyon araç el değiştiriyor. Bu 9 milyon aracın 5 milyonu kayıtsız insanlar tarafından alınıp satılıyor. Devletin bu işten kaybı her yıl minimum 25 milyar lira" değerlendirmesinde bulundu.