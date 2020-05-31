Fransız sömürgeciliğini hesap edemeyince elendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, özellikle 30.000 TL değerindeki ''Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan Amsterdam adası hangi ülkeye bağlıdır?'' sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı coğrafi yakınlık nedeniyle cevabını A şıkkı olarak belirledi fakat doğru cevap bambaşkaydı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran soru ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 02:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 02:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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