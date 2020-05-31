31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Gardırop Fuat' sorusu |Video

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Gardırop Fuat' sorusu |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2020 17:22
Güncelleme:31.05.2020 17:29
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması sorularıyla yine merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı bu soruda yüzde 50 joker hakkını da kullandı geriye kalan "Karbonat Erol ve Gardırop Fuat" ve "Papağan Ziya ve Ayı Abbas" seçeneklerinden bakın hangisini seçti. İşte o anlar.

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu.

Yarışmacı dikkat çeken Yeşilçam sorusu için tam 3 jokerini birden kullandı.

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri de iri cüssesi, sinirli halleri, pala bıyığıyla hafızalara kazınan rolleri canlandıran (Gardırop Fuat) Ünal Gürel'di.

Tiyatroya senelerce emek veren Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutulmazlar arasına girdi.

Sorunun doğru yanıtı "Karbonat Erol ve Gardırop Fuat" şıkkıdır. Her iki rolü de Sakar Şakir filiminde 'Gardırop Fuat' rolüyle sinemaverlerin gönüllerine giren 2002 yılında kaybettiğimiz tiyatro ve sinema oyuncusu Ünal Gürel canlandırmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Gardırop Fuat' sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Gardırop Fuat' sorusu
Sancaktepe acil durum hastanesi açıldı
Sancaktepe acil durum hastanesi açıldı
Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu
Ünlü çiftin büyük heyecanı
Ünlü çiftin büyük heyecanı
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
'Şeker bayramı' demek günah mı?
'Şeker bayramı' demek günah mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Daha Fazla Video Göster