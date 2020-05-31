Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Gardırop Fuat' sorusu |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması sorularıyla yine merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı bu soruda yüzde 50 joker hakkını da kullandı geriye kalan "Karbonat Erol ve Gardırop Fuat" ve "Papağan Ziya ve Ayı Abbas" seçeneklerinden bakın hangisini seçti. İşte o anlar.

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu.

Yarışmacı dikkat çeken Yeşilçam sorusu için tam 3 jokerini birden kullandı.

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri de iri cüssesi, sinirli halleri, pala bıyığıyla hafızalara kazınan rolleri canlandıran (Gardırop Fuat) Ünal Gürel'di.

Tiyatroya senelerce emek veren Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutulmazlar arasına girdi.

Sorunun doğru yanıtı "Karbonat Erol ve Gardırop Fuat" şıkkıdır. Her iki rolü de Sakar Şakir filiminde 'Gardırop Fuat' rolüyle sinemaverlerin gönüllerine giren 2002 yılında kaybettiğimiz tiyatro ve sinema oyuncusu Ünal Gürel canlandırmaktadır.