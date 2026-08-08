Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akdeniz tarafından düzenlenen fezlekede, Ağbaba'nın 2024 yerel seçimleri öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği iddia edilen rüşvet eylemleri, para toplama yöntemleri ve bu süreçte kullandığı aracılar delilleriyle birlikte tek tek sıralandı.

1 MİLYON EUROLUK RÜŞVET

Sabah Gazetesi'nin haberine göre fezlekede Ağbaba'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek üzerinden para talebi de yer aldı. Buna göre Ağbaba, seçim kampanyasında kullanmak üzere bir otobüs alınmasını ve adaylık karşılığı olarak başlangıçta 30 milyon lira nakit para talep etti; daha sonra bu miktarın 1 milyon euroya tamamlanmasını istedi.