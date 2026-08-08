Veli Ağbaba hakkında 80 milyon TL'lik rüşvet fezlekesi! CHP’li belediyeleri haraca bağlamış
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ile Yeni Parti'ye geçen CHP 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "Zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırladığı fezlekeyi tamamladı. Fezlekede, belediye adaylıklarından Çankaya'daki çöp ihalelerine, imar usulsüzlüklerinden resmî danışmanının banka hesapları üzerinden yürütülen rüşvet köprülerine kadar uzanan tam 80.695.000 TL'lik devasa bir para trafiği tüm delilleriyle gözler önüne serildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ile Yeni Parti'ye geçen 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "Zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırladığı kapsamlı fezlekeyi tamamlayarak yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akdeniz tarafından düzenlenen fezlekede, Ağbaba'nın 2024 yerel seçimleri öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği iddia edilen rüşvet eylemleri, para toplama yöntemleri ve bu süreçte kullandığı aracılar delilleriyle birlikte tek tek sıralandı.
1 MİLYON EUROLUK RÜŞVET
Sabah Gazetesi'nin haberine göre fezlekede Ağbaba'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek üzerinden para talebi de yer aldı. Buna göre Ağbaba, seçim kampanyasında kullanmak üzere bir otobüs alınmasını ve adaylık karşılığı olarak başlangıçta 30 milyon lira nakit para talep etti; daha sonra bu miktarın 1 milyon euroya tamamlanmasını istedi.
Muhittin Böcek'in oğluna "gereğini yap" talimatı vermesi üzerine, söz konusu para Antalya'daki esnaf ve iş insanlarından nakit olarak toplandı.
Parayı siyah bir sırt çantasına koyarak eşi Zuhal Böcek ile birlikte 9 Ocak 2024'te uçakla Ankara'ya götürdü. Ertesi gün CHP Genel Merkezi'ne giden Böcek 1 milyon euro'yu kendisini karşılayan Emre Caner'e elden teslim etti.