Çankaya Belediyesi soruşturmasında çarpıcı ifade: Açık ihale kasıtlı olarak geciktirildi! Veli Ağbaba çıkışı: Bizi sıkıştırıyor

Üstündağ, açık ihale sürecinin kasıtlı olarak geciktirildiğini düşündüğünü savcılık ifadesinde dile getirdi. (AA) ŞİRKET LİSTESİ WHATSAPP'TAN GÖNDERİLDİ Üstündağ, görüşmeden ayrıldıktan sonra Emre Doğan'ın kendisine WhatsApp üzerinden bir fotoğraf gönderdiğini anlattı. Fotoğrafta, A4 kâğıdına yazılmış şirket isimlerinin bulunduğunu belirten Üstündağ, şirketlerin iletişim ve diğer bilgilerinin de ayrı mesajlarla iletildiğini söyledi. Üstündağ, söz konusu mesajları dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'a aktardığını ve emniyet incelemesinde Yalçın'ın telefonundan çıkan ekran görüntülerinin bu yazışmalara ait olduğunu ifade etti. Mesajların Emre Doğan'a da başka bir kişi tarafından iletilmiş göründüğünü anlatan Üstündağ, şirket listesinin kaynağının belediye dışındaki üçüncü bir kişi olabileceğine işaret etti. Üstündağ, gönderilen listede hatırladığı kadarıyla RST Filo, Akarsu, Sarılar, Boğaziçi, Ulaşım ve Platform isimli şirketlerin bulunduğunu söyledi. İHALEYİ KAZANAN NORM LİSTEDE YOKTU Üstündağ'ın ifadesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de açık ihaleyi kazanan Norm şirketinin kendisine gönderilen listede yer almaması oldu. İlk pazarlık usulü ihaleye 18 şirketin davet edildiğini belirten Üstündağ, bu ihalenin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Emre Doğan'ın talimatları doğrultusunda iptal edildiğini ifade etti. Ardından Emre Doğan tarafından gönderilen listedeki şirketlerin yeni pazarlık usulü ihaleye dâhil edildiğini anlattı. Aynı dönemde 2024/1152731 ihale kayıt numaralı açık ihaleyi Norm şirketinin kazandığını söyleyen Üstündağ, Belediye Başkanı Güner'in izne ayrılmadan önce ihalenin onaylanmaması ve kendisi dönene kadar bekletilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Üstündağ'ın beyanları, rekabete açık ihalenin kazananı yerine önceden isimleri belirlenen şirketlerin sürece dâhil edilmeye çalışıldığı şüphesini doğurdu.

Eski müdür, 18 firmanın davet edildiği pazarlık usulü ihalesinin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini öne sürdü. (AA)



"İHALEYİ BEKLETİN, BEN GELMEDEN ONAYLAMAYIN"



Ali Alper Üstündağ, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in izinden döndükten sonra kendisini makamına çağırdığını anlattı. Güner'in Norm şirketinin kazandığı ihalenin fiyatını yüksek bulduğunu, şirketin kamyonlarının eski olduğunu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini ileri sürdü.



Üstündağ ise açık ihalenin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirildiğini ve hukuken iptal edilemeyeceğini söylediğini aktardı. Norm şirketine ait araçların yaklaşık 7-8 yıllık olduğunu belirten Üstündağ, ihale şartnamesindeki araç yaş sınırının zaten düşük tutulduğunu ve bu nedenle şirketin mevcut araçlarının ihalede kullanılamayacağını ifade etti.



Bu anlatım, ihalenin iptali için ileri sürülen "araçlar eski" gerekçesinin şartname hükümleriyle bağdaşmadığı iddiasını gündeme getirdi.

İPTALE KARŞI ÇIKTI, AYNI GÜN PASİF GÖREVE ALINDI



Üstündağ, usulüne uygun yapıldığını savunduğu ihalenin iptal edilmesine karşı çıktıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışamayacağını söyleyerek görevden ayrılmak istediğini anlattı. Ancak aynı günün akşamında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Üstündağ, bu birimin yetkisiz ve pasif bir görev olduğunu söyledi.



Mali Hizmetler Müdürlüğüne ise Mehmet Yıldırım'ın getirildiğini ifade eden Üstündağ, ihalenin daha sonraki iptal sürecini Bora Özel ile Mehmet Yıldırım'ın ayrıntılı biçimde bildiğini düşündüğünü ifade etti. Üstündağ'ın avukatı da müvekkilinin hukuka uygun ihaleyi iptal etmediği için görevinden uzaklaştırıldığını savunarak buna ilişkin belgelerin soruşturma dosyasına sunulduğunu belirtti.