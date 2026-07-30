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Çankaya Belediyesi soruşturmasında çarpıcı ifade: Açık ihale kasıtlı olarak geciktirildi! Veli Ağbaba çıkışı: Bizi sıkıştırıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çankaya Belediyesi soruşturmasında çarpıcı ifade: Açık ihale kasıtlı olarak geciktirildi! Veli Ağbaba çıkışı: Bizi sıkıştırıyor

Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, katı atık ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Üstündağ, açık ihalenin kasıtlı olarak geciktirildiğini, ardından 18 şirketin davet edildiği pazarlık usulü ihalenin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Meclis Üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal edildiğini öne sürdü. İfadesinde Emre Doğan'ın, "Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor" dediğini aktaran Üstündağ, ihale süreçlerine siyasi müdahale olduğu kanaatine vardığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, katı atık toplama ihalesine ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu.

"AÇIK İHALE KASITLI OLARAK GECİKTİRİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ali Alper Üstündağ, Kasım 2019 ile 10 Ekim 2024 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Üstündağ, katı atık toplama hizmetine ilişkin mevcut ihalenin 31 Ağustos 2024 tarihinde sona ereceğinin önceden bilindiğini ancak yeni ihale için gerekli talebin Mali Hizmetler Müdürlüğüne zamanında iletilmediğini anlattı.

Hüseyin Can Güner (AA)Hüseyin Can Güner (AA)

İhale işlemlerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için talebin en az 45 gün önceden yapılması gerektiğini belirten Üstündağ, Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebini mevcut ihalenin bitimine yaklaşık bir ay kala gönderdiğini söyledi.

Üstündağ ifadesinde: "Bu ihalenin zaten yetişmeyeceği belliydi. Ben yapılan açık ihalenin kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünüyorum." dedi.

Açık ihale süreci başlatıldıktan yaklaşık 10-15 gün sonra aynı hizmet için pazarlık usulüyle ihale yapılması talebinin gönderildiğini anlatan Üstündağ'ın beyanları, sürecin başından itibaren belirli şirketlere göre şekillendirildiği şüphesini gündeme getirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ifade veren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, katı atık ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. (AA)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ifade veren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, katı atık ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. (AA)

18 ŞİRKETİN DAVET EDİLDİĞİ İHALE İPTAL EDİLDİ

Üstündağ, pazarlık usulü ihale kapsamında belediyenin merkezi satın alma birimi tarafından 18 şirkete davetiye gönderildiğini söyledi. Bu işlemin hemen ardından Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kaleminden arandığını belirten Üstündağ, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne çağrıldığını anlattı.

Burada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan ile görüştüğünü ifade eden Üstündağ, Güner'in kendisine 18 firmanın davet edildiği ihalenin iptal edilmesi talimatını verdiğini ileri sürdü.

Üstündağ'ın anlatımına göre Güner, yeni yapılacak pazarlık usulü ihalede davet edilecek şirketlerin Emre Doğan tarafından bildirileceğini ve katı atık ihaleleri konusunda bundan sonra Doğan'la irtibat kurulması gerektiğini söyledi.

Eski müdür, bu görüşmenin ardından Emre Doğan'ın katı atık ihaleleri için gayriresmî şekilde görevlendirildiğini düşündüğünü ifade etti.

Üstündağ, açık ihale sürecinin kasıtlı olarak geciktirildiğini düşündüğünü savcılık ifadesinde dile getirdi. (AA)Üstündağ, açık ihale sürecinin kasıtlı olarak geciktirildiğini düşündüğünü savcılık ifadesinde dile getirdi. (AA)

ŞİRKET LİSTESİ WHATSAPP'TAN GÖNDERİLDİ

Üstündağ, görüşmeden ayrıldıktan sonra Emre Doğan'ın kendisine WhatsApp üzerinden bir fotoğraf gönderdiğini anlattı. Fotoğrafta, A4 kâğıdına yazılmış şirket isimlerinin bulunduğunu belirten Üstündağ, şirketlerin iletişim ve diğer bilgilerinin de ayrı mesajlarla iletildiğini söyledi.

Üstündağ, söz konusu mesajları dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'a aktardığını ve emniyet incelemesinde Yalçın'ın telefonundan çıkan ekran görüntülerinin bu yazışmalara ait olduğunu ifade etti.

Mesajların Emre Doğan'a da başka bir kişi tarafından iletilmiş göründüğünü anlatan Üstündağ, şirket listesinin kaynağının belediye dışındaki üçüncü bir kişi olabileceğine işaret etti.

Üstündağ, gönderilen listede hatırladığı kadarıyla RST Filo, Akarsu, Sarılar, Boğaziçi, Ulaşım ve Platform isimli şirketlerin bulunduğunu söyledi.

İHALEYİ KAZANAN NORM LİSTEDE YOKTU

Üstündağ'ın ifadesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de açık ihaleyi kazanan Norm şirketinin kendisine gönderilen listede yer almaması oldu.

İlk pazarlık usulü ihaleye 18 şirketin davet edildiğini belirten Üstündağ, bu ihalenin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Emre Doğan'ın talimatları doğrultusunda iptal edildiğini ifade etti.

Ardından Emre Doğan tarafından gönderilen listedeki şirketlerin yeni pazarlık usulü ihaleye dâhil edildiğini anlattı. Aynı dönemde 2024/1152731 ihale kayıt numaralı açık ihaleyi Norm şirketinin kazandığını söyleyen Üstündağ, Belediye Başkanı Güner'in izne ayrılmadan önce ihalenin onaylanmaması ve kendisi dönene kadar bekletilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Üstündağ'ın beyanları, rekabete açık ihalenin kazananı yerine önceden isimleri belirlenen şirketlerin sürece dâhil edilmeye çalışıldığı şüphesini doğurdu.

Eski müdür, 18 firmanın davet edildiği pazarlık usulü ihalesinin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini öne sürdü. (AA)Eski müdür, 18 firmanın davet edildiği pazarlık usulü ihalesinin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini öne sürdü. (AA)

"İHALEYİ BEKLETİN, BEN GELMEDEN ONAYLAMAYIN"

Ali Alper Üstündağ, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in izinden döndükten sonra kendisini makamına çağırdığını anlattı. Güner'in Norm şirketinin kazandığı ihalenin fiyatını yüksek bulduğunu, şirketin kamyonlarının eski olduğunu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini ileri sürdü.

Üstündağ ise açık ihalenin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirildiğini ve hukuken iptal edilemeyeceğini söylediğini aktardı. Norm şirketine ait araçların yaklaşık 7-8 yıllık olduğunu belirten Üstündağ, ihale şartnamesindeki araç yaş sınırının zaten düşük tutulduğunu ve bu nedenle şirketin mevcut araçlarının ihalede kullanılamayacağını ifade etti.

Bu anlatım, ihalenin iptali için ileri sürülen "araçlar eski" gerekçesinin şartname hükümleriyle bağdaşmadığı iddiasını gündeme getirdi.

İPTALE KARŞI ÇIKTI, AYNI GÜN PASİF GÖREVE ALINDI

Üstündağ, usulüne uygun yapıldığını savunduğu ihalenin iptal edilmesine karşı çıktıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışamayacağını söyleyerek görevden ayrılmak istediğini anlattı. Ancak aynı günün akşamında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Üstündağ, bu birimin yetkisiz ve pasif bir görev olduğunu söyledi.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne ise Mehmet Yıldırım'ın getirildiğini ifade eden Üstündağ, ihalenin daha sonraki iptal sürecini Bora Özel ile Mehmet Yıldırım'ın ayrıntılı biçimde bildiğini düşündüğünü ifade etti. Üstündağ'ın avukatı da müvekkilinin hukuka uygun ihaleyi iptal etmediği için görevinden uzaklaştırıldığını savunarak buna ilişkin belgelerin soruşturma dosyasına sunulduğunu belirtti.

Üstündağ, ihale süreçlerinde baskı gördüğünü ve Emre Doğan'ın kendisine ʺBizi Veli Ağbaba sıkıştırıyor.ʺ dediğini iddia etti. (AA)Üstündağ, ihale süreçlerinde baskı gördüğünü ve Emre Doğan'ın kendisine ʺBizi Veli Ağbaba sıkıştırıyor.ʺ dediğini iddia etti. (AA)

"BİZİ VELİ AĞBABA SIKIŞTIRIYOR"

Üstündağ, Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Emre Doğan'ın ihale konularında kendisine sürekli baskı yaptığını beyan etti.
Komisyon üyeleriyle birlikte istifa etmeyi düşündüklerini Doğan'a söylediğini anlatan Üstündağ, Doğan'ın kendisine "Bizi de çok sıkıştırıyorlar." dediğini aktardı.

Üstündağ, "Sizi Veli Ağbaba mı sıkıştırıyor?" diye sorduğunu ve Emre Doğan'ın bunu doğruladığını söyledi.

Bu konuşmanın ardından Veli Ağbaba'nın soruşturmaya konu ihalelere müdahale ettiği kanaatine vardığını söyleyen Üstündağ, Çankaya Belediyesindeki kritik görevlere yapılan atamalarda da Ağbaba'nın etkili olduğu yönünde belediye içerisinde bir algı bulunduğunu belirtti.

Ancak Üstündağ, bu bölümdeki anlatımlarının bir kısmının belediye içerisindeki söylentilere dayandığını da ifade etti.

"TALİMATLA HAREKET ETTİM" DEYİP ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ

Şüpheli Üstündağ, ifadesinin sonunda sürecin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile başkan tarafından görevlendirildiğini söylediği Emre Doğan'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü savundu. Üstündağ, "Yaptıklarımın suç olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim kesinlikle yapmazdım." dedi.

Güner ve Doğan'ın ekibine hiçbir zaman tam olarak dâhil olmadığını ileri süren Üstündağ, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ancak şartlarının oluşması hâlinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Üstündağ ayrıca Çankaya Belediyesinin 2025 yılı Sayıştay raporunda ihale süreçleriyle ilgili kamu zararı tespit edildiğini ve bu tutarın ilgili firma tarafından ödendiğini duyduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında Üstündağ'ın anlattığı WhatsApp yazışmaları, ihale listeleri, telefon ekran görüntüleri, görev değişikliği belgeleri ve kamu zararı iddiasına ilişkin kayıtların incelendiği öğrenildi.

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