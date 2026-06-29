Veli Ağbaba soruşturmasında yeni para iddiası! Turgut Koç tek tek anlattı: Veli Ağbaba bana '500 bin TL var mı ?' diye sordu
CHP'li Veli Ağbaba'ya ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Daha önce dosyaya giren "Para nerede?" WhatsApp mesajının ardından, Turgut Koç'un telefonunda bulunan görüntülü görüşme fotoğrafında dolar ve euro destelerinin yer aldığı tespit edildi. Koç yeni ifadesinde ise Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak 500 bin TL istediğini öne sürdü.
CHP'li Veli Ağbaba'ya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına para trafiğine yönelik yeni tespitler eklendi.
Daha önce dosyaya giren "Para nerede?" içerikli WhatsApp mesajının ardından, bu kez Turgut Koç'un telefonunda bulunan görüntülü görüşmeye ait fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden "Para nerede?" mesajını gönderdiği tespit edildi.
Dosyada para trafiğine ilişkin dikkat çeken unsurlar arasında yer alan bu yazışmanın ardından, Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede yeni bir bulguya ulaşıldı.
İncelemelerde, 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, söz konusu görüntüde dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Bu tespit de soruşturma dosyasında para trafiğine ilişkin bağlantıya dair önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti.