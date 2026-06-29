Veli Ağbaba soruşturmasında yeni para iddiası! Turgut Koç tek tek anlattı: Veli Ağbaba bana '500 bin TL var mı ?' diye sordu

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Koç, söz konusu yazışmalara ilişkin ifadesinde, Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve "500 bin TL var mı?" diye sorduğunu öne sürdü. Koç, "Kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki WhatsApp görüşmesinde ise nerede olduğumu ve gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim." beyanında bulundu.