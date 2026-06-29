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Veli Ağbaba soruşturmasında yeni para iddiası! Turgut Koç tek tek anlattı: Veli Ağbaba bana '500 bin TL var mı ?' diye sordu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Veli Ağbaba soruşturmasında yeni para iddiası! Turgut Koç tek tek anlattı: Veli Ağbaba bana '500 bin TL var mı ?' diye sordu

CHP'li Veli Ağbaba'ya ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Daha önce dosyaya giren "Para nerede?" WhatsApp mesajının ardından, Turgut Koç'un telefonunda bulunan görüntülü görüşme fotoğrafında dolar ve euro destelerinin yer aldığı tespit edildi. Koç yeni ifadesinde ise Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak 500 bin TL istediğini öne sürdü.

CHP'li Veli Ağbaba'ya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına para trafiğine yönelik yeni tespitler eklendi.

Daha önce dosyaya giren "Para nerede?" içerikli WhatsApp mesajının ardından, bu kez Turgut Koç'un telefonunda bulunan görüntülü görüşmeye ait fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi.

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Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden "Para nerede?" mesajını gönderdiği tespit edildi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Dosyada para trafiğine ilişkin dikkat çeken unsurlar arasında yer alan bu yazışmanın ardından, Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede yeni bir bulguya ulaşıldı.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

İncelemelerde, 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, söz konusu görüntüde dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Bu tespit de soruşturma dosyasında para trafiğine ilişkin bağlantıya dair önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

Sabah'ta yer alan habere göre Turgut Koç, bugün adliyede verdiği yeni ifadesinde 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmalarına ilişkin konuştu.

Dosyadaki yazışmalarda, Veli Ağbaba'nın saat 19.28'de "Sorun varsa yaz bana" mesajını gönderdiği, Koç'un ise "Yok abi sorun perşembe oradayım" yanıtını verdiği, bunun üzerine Ağbaba'nın "Sorun olacaksa yaz, Kesin mi" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

Koç, söz konusu yazışmalara ilişkin ifadesinde, Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve "500 bin TL var mı?" diye sorduğunu öne sürdü. Koç, "Kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki WhatsApp görüşmesinde ise nerede olduğumu ve gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim." beyanında bulundu.

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