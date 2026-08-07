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Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybettiği, annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü ilaçlama faciasında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Ev sahibi Zeynep Beyaz'ın komşularını uyarmadığı, ilaçlama şirketi sahibi Özgür Erkan'ın da tutuklandığı öğrenildi.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 1

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay, Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Zeynep Beyaz, dairesinin ilaçlanması için Koruma Mühendislik ile şirket sahibi Özgür Erkan ile anlaştı.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 2

Beyaz, geçtiğimiz Pazartesi günü ilaçlama yapmak üzere daireye gelen Özgür Erkan'a anahtarı teslim ederek apartmandan ayrıldı. İddiaya göre Beyaz, ilaçlama yapılacağına dair komşularının hiçbirine bilgi vermedi.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 3

YANDAKİ DAİREYE SIZDI
Sabah'ta yer alan habere göre, firma sahibi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş, saatler süren ilaçlamanın ardından apartmandan ayrıldılar. Ancak iddiaya göre, ilerleyen saatlerde ilaçlamada kullanılan kimyasallar yan daireye sızınca tam bir aile faciası yaşandı.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 4

EŞİNİ VE OĞLUNU BAYGIN HALDE BULDU
Anne Sevda ile ailenin tek çocuğu Yusuf Talha Çanlı, sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğur Çanlı, eşini ve oğlunu baygın halde bulunca hemen hastaneye götürdü.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 5

AİLENİN TEK ÇOCUĞU TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından anne ve oğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan küçük Talha, hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 6

MİDE BULANTISI, KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ...
Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı da mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle geç saatlerde hastaneye başvurdu.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 7

TUTUKLANDILAR
Yaşanan facianın ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daire sahibi Zeynep Beyaz, firma yetkilisi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş gözaltına alındı.

Firma yetkilisi Erkan, ilk ifadesinde daire sahibine ilaçlama konusunda gerekli tüm bilgilendirmeleri yaptıklarını ve riskleri anlattıklarını ileri sürdü.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 8

İfadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Zeynep Beyaz ve firma yetkilisi Özgür Erkan tutuklanırken, işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş 9

KAHREDEN "İLK BEBEK" DETAYI
Öte yandan, faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Y. Talha Çanlı ile ilgili herkesi derinden sarsan bir ayrıntı ortaya çıktı. Çanlı'nın, 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu, geçtiğimiz Temmuz ayında ise sünnet olduğu öğrenildi.

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