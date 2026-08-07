Çanakkale’de böcek ilacı faciası! Korkunç olay göz göre göre gelmiş

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybettiği, annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü ilaçlama faciasında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Ev sahibi Zeynep Beyaz'ın komşularını uyarmadığı, ilaçlama şirketi sahibi Özgür Erkan'ın da tutuklandığı öğrenildi.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay, Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Zeynep Beyaz, dairesinin ilaçlanması için Koruma Mühendislik ile şirket sahibi Özgür Erkan ile anlaştı.

Beyaz, geçtiğimiz Pazartesi günü ilaçlama yapmak üzere daireye gelen Özgür Erkan'a anahtarı teslim ederek apartmandan ayrıldı. İddiaya göre Beyaz, ilaçlama yapılacağına dair komşularının hiçbirine bilgi vermedi.

YANDAKİ DAİREYE SIZDI

Sabah'ta yer alan habere göre, firma sahibi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş, saatler süren ilaçlamanın ardından apartmandan ayrıldılar. Ancak iddiaya göre, ilerleyen saatlerde ilaçlamada kullanılan kimyasallar yan daireye sızınca tam bir aile faciası yaşandı.

EŞİNİ VE OĞLUNU BAYGIN HALDE BULDU

Anne Sevda ile ailenin tek çocuğu Yusuf Talha Çanlı, sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğur Çanlı, eşini ve oğlunu baygın halde bulunca hemen hastaneye götürdü.