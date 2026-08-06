Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Hür Ağbaba hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı.

HÜR AĞBABA'NIN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MASAK RAPORUNDA

28 Temmuz 2026 tarihli raporda, Hür Ağbaba'nın mali profili, banka hesapları, ortaklık ilişkileri, taşınmazları ve şirket hesaplarındaki para hareketleri ayrıntılı biçimde incelendi.

Raporda incelemenin, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında, hesaplarda olağan dışı veya kaynağı açıklanmaya muhtaç işlem bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

KARDEŞİ VELİ AĞBABA'YA 6 MİLYON GÖNDERMİŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Hür Ağbaba'nın MASAK Raporunda yeni tespitler ortaya çıktı.

- Yeni Parti Malatya Milletvekili kardeşi Veli Ağbaba'ya 4 milyon 193 bin 1 TL ve 1 milyon 398 bin 700 TL olmak üzere toplam 6 milyon 328 bin 700 TL gönderdi.

- Tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis II. Başkanvekili Emre Doğan'a 200 bin TL gönderdi.

- Tutuklu Ahmet Can Ağbaba'ya 2 milyon 989 bin 948 TL gönderilirken, 1 milyon 745 bin 400 TL alındı.

-Veli Ağbaba'nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek'e 395 bin TL gönderilirken, 37 bin 500 TL alındı.

- Veli Ağbaba'nın yeğeni, Eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'den 500 bin TL aldı.

- Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba'ya 447 bin 500 TL göndermiş.

- Eski Malatya Belediye Başkan Yardımcısı ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e 20 bin TL göndermiş, 95 bin TL almış.

Fotoğraf: AA

2023'TEN SONRA PARA TRAFİĞİ ADETA PATLADI

MASAK raporundaki banka verilerine göre Hür Ağbaba'nın hesap hareketlerinde özellikle 2023 yılından itibaren dikkat çekici artış yaşandı.

2022 yılında TL cinsinden para giriş ve çıkışlarının toplamı yaklaşık 30 milyon 500 bin lira seviyesindeyken, 2023 yılında bu rakam 95 milyon lirayı aştı.

Böylece yalnızca bir yılda TL transfer hacmi yaklaşık yüzde 211 arttı.

Rapora göre; 2023 yılında hesaplardan 48 milyon 441 bin TL çıktı, hesaplara ise 46 milyon 587 bin TL giriş oldu.

Toplam işlem hacmi 95 milyon lirayı geçti.

2024'TE 105 MİLYON LİRALIK HAREKET

MASAK verilerine göre para trafiği 2024 yılında da büyümeye devam etti.

Raporda; 58 milyon 92 bin TL para çıkışı, 46 milyon 840 bin TL para girişi tespit edildi.

Böylece yalnızca 2024 yılı içerisindeki toplam transfer hacmi 104 milyon 932 bin liraya ulaştı.

MASAK raporunda, 2023 ve 2024 yıllarındaki yükseliş açık şekilde "keskin artış" olarak nitelendirildi.

2025 yılında işlem hacminde gerileme görülmesine rağmen genel seviyenin yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

2020-2026 DÖNEMİNDE 343 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Raporda Hür Ağbaba'nın kişisel hesaplarına ilişkin toplam hareketlilik de yer aldı.

Buna göre; 172 milyon 192 bin TL para girişi, 170 milyon 968 bin TL para çıkışı gerçekleşti.

Böylece yalnızca TL cinsinden hesap hareketlerinin toplamı 343 milyon lirayı aştı.

Raporda ayrıca yüz binlerce avro ve dolar üzerinden yapılan işlemlerin de bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın bu transferlerin hangi ticari ilişkilere dayandığını, fatura, sözleşme ve ödeme belgeleriyle desteklenip desteklenmediğini araştıracağı ifade edildi.