Tutuklanan Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda! Kardeşi Veli Ağbaba'ya 6 milyon göndermiş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, tutuklanan Hür Ağbaba'nın mali hareketlerini mercek altına aldı. Raporda 2023 ve 2024 yıllarında hesap hareketlerinde "keskin artış" yaşandığı belirtilirken, 2020-2026 döneminde kişisel hesaplarında 343 milyon lirayı aşan para transferi gerçekleştiği tespit edildi. Ortağı olduğu şirketten 70,4 milyon lira nakit çekildiği, şirketlerle şahsi hesapları arasında 226 milyon lirayı aşan para trafiği bulunduğu ve "Veli Ağbaba" ismiyle milyonlarca liralık transfer kayıtlarının yer aldığı raporda, eski kovuşturma kayıtlarına da dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Hür Ağbaba’nın kardeşi Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya toplam 6 milyon 328 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Hür Ağbaba hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı.
HÜR AĞBABA'NIN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MASAK RAPORUNDA
28 Temmuz 2026 tarihli raporda, Hür Ağbaba'nın mali profili, banka hesapları, ortaklık ilişkileri, taşınmazları ve şirket hesaplarındaki para hareketleri ayrıntılı biçimde incelendi.
Raporda incelemenin, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında, hesaplarda olağan dışı veya kaynağı açıklanmaya muhtaç işlem bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.
KARDEŞİ VELİ AĞBABA'YA 6 MİLYON GÖNDERMİŞ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Hür Ağbaba'nın MASAK Raporunda yeni tespitler ortaya çıktı.
- Yeni Parti Malatya Milletvekili kardeşi Veli Ağbaba'ya 4 milyon 193 bin 1 TL ve 1 milyon 398 bin 700 TL olmak üzere toplam 6 milyon 328 bin 700 TL gönderdi.
- Tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis II. Başkanvekili Emre Doğan'a 200 bin TL gönderdi.
- Tutuklu Ahmet Can Ağbaba'ya 2 milyon 989 bin 948 TL gönderilirken, 1 milyon 745 bin 400 TL alındı.
-Veli Ağbaba'nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek'e 395 bin TL gönderilirken, 37 bin 500 TL alındı.
- Veli Ağbaba'nın yeğeni, Eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'den 500 bin TL aldı.
- Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba'ya 447 bin 500 TL göndermiş.
- Eski Malatya Belediye Başkan Yardımcısı ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e 20 bin TL göndermiş, 95 bin TL almış.
2023'TEN SONRA PARA TRAFİĞİ ADETA PATLADI
MASAK raporundaki banka verilerine göre Hür Ağbaba'nın hesap hareketlerinde özellikle 2023 yılından itibaren dikkat çekici artış yaşandı.
2022 yılında TL cinsinden para giriş ve çıkışlarının toplamı yaklaşık 30 milyon 500 bin lira seviyesindeyken, 2023 yılında bu rakam 95 milyon lirayı aştı.
Böylece yalnızca bir yılda TL transfer hacmi yaklaşık yüzde 211 arttı.
Rapora göre; 2023 yılında hesaplardan 48 milyon 441 bin TL çıktı, hesaplara ise 46 milyon 587 bin TL giriş oldu.
Toplam işlem hacmi 95 milyon lirayı geçti.
2024'TE 105 MİLYON LİRALIK HAREKET
MASAK verilerine göre para trafiği 2024 yılında da büyümeye devam etti.
Raporda; 58 milyon 92 bin TL para çıkışı, 46 milyon 840 bin TL para girişi tespit edildi.
Böylece yalnızca 2024 yılı içerisindeki toplam transfer hacmi 104 milyon 932 bin liraya ulaştı.
MASAK raporunda, 2023 ve 2024 yıllarındaki yükseliş açık şekilde "keskin artış" olarak nitelendirildi.
2025 yılında işlem hacminde gerileme görülmesine rağmen genel seviyenin yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.
2020-2026 DÖNEMİNDE 343 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Raporda Hür Ağbaba'nın kişisel hesaplarına ilişkin toplam hareketlilik de yer aldı.
Buna göre; 172 milyon 192 bin TL para girişi, 170 milyon 968 bin TL para çıkışı gerçekleşti.
Böylece yalnızca TL cinsinden hesap hareketlerinin toplamı 343 milyon lirayı aştı.
Raporda ayrıca yüz binlerce avro ve dolar üzerinden yapılan işlemlerin de bulunduğu belirtildi.
Soruşturmanın bu transferlerin hangi ticari ilişkilere dayandığını, fatura, sözleşme ve ödeme belgeleriyle desteklenip desteklenmediğini araştıracağı ifade edildi.
ŞİRKETTEN 70,4 MİLYON LİRA NAKİT ÇEKİLDİ
Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri Hür Ağbaba'nın yüzde 50 ortağı olduğu Trio Girişim Mühendislik İnşaat Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında oldu.
Şirket hesaplarından 2025 yılı içerisinde 35 ayrı işlemle toplam 70 milyon 411 bin 866 TL nakit çekildiği belirlendi. En dikkat çeken işlem ise 25 Eylül 2025 tarihinde tek seferde çekilen 23 milyon 801 bin 860 lira oldu.
Raporda ayrıca; 4 milyon 400 bin TL, 3 milyon 500 bin TL, 3 milyon 150 bin TL tutarlarında yüksek miktarlı nakit çekimlerin de bulunduğu kaydedildi.
İşlem açıklamalarında ağırlıklı olarak "Mustafa Öztürk'e ödenen", bazı işlemlerde ise "İbrahim Beyazkaya'ya ödenen" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Ancak milyonlarca liranın neden nakit çekildiği, hangi mal veya hizmet karşılığında ödendiği ve paranın nihai kullanım alanına ilişkin raporda herhangi bir değerlendirme yer almadı.
KİŞİSEL HESAPLARDAN DA MİLYONLARCA LİRA NAKİT ÇEKİLDİ
MASAK raporu yalnızca şirket hesaplarındaki hareketleri değil, kişisel hesaplardaki nakit işlemleri de ortaya koydu.
Buna göre Hür Ağbaba'nın 2020 yılında 20 milyon 309 bin TL, 2025 yılında 20 milyon 489 bin TL, nakit çektiği tespit edildi.
Ayrıca 2024 yılında hesaplara yatırılan nakit para miktarı 19 milyon 416 bin liraya ulaştı.
2017-2026 döneminde ise 66 milyon 328 bin TL nakit çekildi, 55 milyon 864 bin TL nakit yatırıldı. Raporda döviz cinsinden nakit işlemlerin de bulunduğu belirtildi.
MASAK bu hareketlerde dönem dönem görülen artışları "dikkat çekici" olarak değerlendirdi.
ŞİRKETLERLE ŞAHSİ HESAPLAR ARASINDA 226 MİLYON LİRALIK TRAFİK
Raporda ortak olunan şirketlerle Hür Ağbaba arasındaki para transferlerine de yer verildi.
Buna göre; Ağbaba İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nden, Hür Ağbaba'ya 107 milyon 620 bin TL, Hür Ağbaba'dan şirkete 26 milyon 716 bin TL, transfer yapıldı.
Trio Girişim'den, Hür Ağbaba'ya 7 milyon 250 bin TL, Hür Ağbaba'dan şirkete 84 milyon 120 bin TL aktarıldı. Rapora göre ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden Hür Ağbaba'ya toplam 115 milyon 61 bin TL gönderildi.
Hür Ağbaba'nın şirketlere gönderdiği toplam para ise 111 milyon 345 bin TL oldu. Şirket hesapları ile şahsi hesaplar arasındaki toplam brüt para trafiği 226 milyon lirayı aştı.
Raporda bu işlemlerin; sermaye aktarımı, borç, alacak, kâr payı veya ticari ödeme niteliğinde olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmadı.
MASAK RAPORUNDA VELİ AĞBABA DETAYI
Raporun karşı taraf hareketleri bölümünde "Veli Ağbaba" adına kayıtlı işlemler de yer aldı.
Buna göre; "Veli Ağbaba" ismiyle görülen kayıtta Hür Ağbaba'nın hesaplarından 4 milyon 193 bin TL çıkış, karşı taraftan ise 53 bin TL giriş bulunduğu görüldü. Bunun yanı sıra kısmen maskelenmiş kimlik numarasıyla oluşturulan "Ağbaba Veli" kaydında ise; 1 milyon 398 bin 700 TL para çıkışı tespit edildi.
Raporda bu iki kaydın aynı kişiye ait olup olmadığına ilişkin kesin değerlendirme yapılmadığı belirtildi.
Ayrıca söz konusu transferlerin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile bağlantılı olup olmadığına, işlemlerin ticari ya da şahsi bir ilişkiye dayanıp dayanmadığına yönelik herhangi bir sonuca da yer verilmedi.
Bu hususun soruşturma kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.
ŞİRKETLER VE TAŞINMAZLAR DA İNCELENDİ
MASAK raporunda Hür Ağbaba'nın ortak olduğu şirketler de sıralandı.
Çıkış tarihi görünmeyen ortaklık kayıtlarına göre; Ağbaba İnşaat'ta yüzde 40, Trio Girişim'de yüzde 50, Melid Turizm'de yüzde 30, MİMOK Yatırım'da yüzde 20, Malatya Organik Tarım'da yüzde 20, ortaklık kaydı bulunduğu belirtildi.
TAKBİS kayıtlarına göre ise Malatya'nın; Yeşilyurt, Battalgazi, Yazıhan ilçelerinde çok sayıda arsa, tarla, bahçe, kavaklık, kerpiç ev ve mesken kaydı bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca İzmir Foça'da 2023 yılında satış yoluyla edinilmiş bir arsa tespit edildi. Malatya'daki çok sayıdaki taşınmazın ise 2025 yılında intikal yoluyla edinildiği belirtildi. Raporda Hür Ağbaba adına kayıtlı herhangi bir motorlu araç bulunmadığı bilgisi de yer aldı.
ESKİ KOVUŞTURMA KAYITLARI DA RAPORA GİRDİ
MASAK'ın UYAP incelemesinde Hür Ağbaba hakkında; "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" "resmî belgede sahtecilik" suçlarından 2011-2019 yılları arasında kovuşturma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
Ancak raporda bu dosyaların beraat, mahkûmiyet veya diğer yargısal sonuçlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.
Bu nedenle söz konusu kayıtların kesinleşmiş bir suç tespiti değil, MASAK raporuna yansıyan kovuşturma geçmişi niteliğinde olduğu vurgulandı.
MASAK'TAN DİKKAT ÇEKEN NOT: NİHAİ KARARI YARGI VERECEK
MASAK raporunda ulaşılan verilerin eksik veya hatalı olabileceği, kesin sonuca ulaşılabilmesi için ilgili kurumların asıl kayıtlarının temin edilmesi gerektiği de belirtildi.
Raporda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun oluşup oluşmadığına ilişkin nihai değerlendirmenin, dosyadaki diğer delillerle birlikte yargı mercileri tarafından yapılacağı vurgulandı.
Soruşturma kapsamında şimdi gözler; 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan para hareketlerindeki keskin artışın nedenine, şirket hesaplarından çekilen 70 milyon lirayı aşan nakdin kullanım amacına, milyonluk transferlerin hukuki ve ticari dayanaklarına, "Veli Ağbaba" ismiyle görülen para hareketlerinin mahiyetine ilişkin yürütülen incelemeye çevrildi.