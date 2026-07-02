CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var

Rapora göre vakfın yıllık geliri 2020'de 99 bin lira, 2021'de 268 bin lira, 2022'de 3.9 milyon lira iken, seçim yılı olan 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldi. Aynı yıl gider kalemi de 37.4 milyon lira olarak kaydedildi.

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, yaklaşık 19 bin bilet kuponunun iki veya daha fazla kez sisteme işlendiği, 700'ü aşkın biletin mükerrer olduğu, yaklaşık 300 biletin ise farklı yolcu isimleri kullanılmasına rağmen aynı e-bilet numarasıyla düzenlendiği belirtildi.

TC kimlik numarası, telefon numarası ve bilet bilgilerindeki uyumsuzlukların yanı sıra, protokol yapılan otobüs firması kayıtlarıyla vakıf verilerinin örtüşmediği ifade edildi.

Raporda ayrıca, TÜLOV ile bağlantılı olduğu belirtilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde vakfa mevzuata aykırı şekilde iki yıllığına yer tahsis ettiği ve vakfın kira ödemediği yönündeki iddialara da yer verildi.