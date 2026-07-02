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CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var

CHP içindeki etkisi nedeniyle "Derin CHP" olarak adlandırılan Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı’nın mali tablosu şüphe uyandırdı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın yönetiminde yer aldığı TÜLOV yöneticilerinin 'askıda bilet' kampanyası ile 37 milyonluk yolsuzluğa karıştığı ve yargılamanın İzmir'de sürdüğü öğrenildi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın uzun yıllardır mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) mali kayıtlarına ilişkin dikkat çeken tespitler, İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş raporunda yer aldı.

CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var - 1

Rapora göre vakfın yıllık geliri 2020'de 99 bin lira, 2021'de 268 bin lira, 2022'de 3.9 milyon lira iken, seçim yılı olan 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldi. Aynı yıl gider kalemi de 37.4 milyon lira olarak kaydedildi.

Raporda, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan "Askıda Bilet" ve "Demokrasi Bileti" kampanyalarında çok sayıda çelişki tespit edildi.

CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var - 2

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, yaklaşık 19 bin bilet kuponunun iki veya daha fazla kez sisteme işlendiği, 700'ü aşkın biletin mükerrer olduğu, yaklaşık 300 biletin ise farklı yolcu isimleri kullanılmasına rağmen aynı e-bilet numarasıyla düzenlendiği belirtildi.

TC kimlik numarası, telefon numarası ve bilet bilgilerindeki uyumsuzlukların yanı sıra, protokol yapılan otobüs firması kayıtlarıyla vakıf verilerinin örtüşmediği ifade edildi.

Raporda ayrıca, TÜLOV ile bağlantılı olduğu belirtilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde vakfa mevzuata aykırı şekilde iki yıllığına yer tahsis ettiği ve vakfın kira ödemediği yönündeki iddialara da yer verildi.

CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var - 3

MİLYONLAR NASIL TOPLANDI?

TÜLOV, 6 Şubat depremlerinin ardından farklı illere taşınan üniversite öğrencileri ve seçmenlerin, 2023 seçimlerinde kayıtlı oldukları illere giderek oy kullanabilmeleri amacıyla "Askıda Bilet" ve "Demokrasi Bileti" kampanyalarını başlattı.

CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var - 4

Kampanya kapsamında bireysel bağışların yanı sıra CHP'li belediyelerin belediye meclisi kararlarıyla vakfa maddi destek sağladığı, 2023 yılında ise 37.4 milyon lira gelir toplandığı kayıtlara geçti.

KİRA BİLE ÖDEMEMİŞLER

Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde TÜLOV'a mevzuata aykırı şekilde yer tahsis ettiği, vakfın süre dolmasına rağmen binayı boşaltmadığı ve yıllarca kira ödemediği kayıtlara yansıdı.

CHP'nin arka bahçesi TÜLOV'da 37 milyonluk vurgun! Yönetiminde Özgür Özel ve Veli Ağbaba var - 5

CHP'NİN ARKA BAHÇESİ

TÜLOV'un arkasında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ve eski Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba gibi isimler var.Vakıf, bu üst düzey CHP'li aktörler ve yerel parti yöneticileri aracılığıyla doğrudan siyasi kadrolaşmaya ve ideolojik taban operasyonlarına hizmet ediyor.

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