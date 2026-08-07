İstanbul Başsavcılığının soruşturmasındaki tanık ifadelerine göre; şoför Onur Nasuh, Böcek'in adaylığı için İstanbul'daki seçim merkezine 50 milyon TL gönderildiğini söyledi. Tanık Sezgin Köysüren 15 milyon doların Özel'in korumasına verildiğini duyduğunu aktarırken, Hüseyin Erkan Yılmaz da yüksek miktarda para ödendiğini beyan etti.

Özkan Yalım Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özel'in talimatıyla kullanımına verilen Mercedes V300 VIP aracın dönüşümüne 170 bin euro + KDV ödediğini açıkladı. Yalım; Özel'in babası adına aldığı VW Taigo aracın 180 bin TL'lik farkını ödediğini, 2022'de eşi ve kızına çanta gönderdiğini, Özel'in talebiyle bir çanta daha aldığını ve 2019'da kol saati hediye ettiğini belirtti.