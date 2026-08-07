Yeni Parti lideri Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekenin detayları ortaya çıktı: Para trafiği ve mesajlar dosyada
Yeni Parti lideri ve eski CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında “zincirleme şekilde rüşvet almak” suçlamasıyla hazırlanan fezlekenin detayları ortaya çıktı. Dosyada 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları delil olarak sıralandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti lideri eski CHP'li 28. Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırladığı fezlekenin detaylarına ulaşıldı. Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede, yerel seçim ve kurultay süreçlerinde milyonlarca liralık maddi menfaat sağlandığına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Dosyada 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleri delil olarak sıralandı. VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta teminine ilişkin anlatımlar da dosya kapsamına alındı.
Yeni Parti lideri Özgür Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğini belirterek, "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
Özel'in, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten, ayrıca CHP'nin şaibeli kurultay sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan maddi menfaat temin ettiği kaydedildi.