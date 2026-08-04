Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in, sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten değişik tarihlerde doğrudan veya Ağbaba'nın aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi.

Özel'in, görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, Ağbaba'nın da Özel'in talimatıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiği kaydedildi.

Fotoğraf-AA

Açıklamada, Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı olarak pazarlık yöntemiyle kendisinin istediği şirkete verilmesi konusunda ısrarcı olarak menfaat temin ettiği belirtilen Ağbaba'nın, yerel seçimlerde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden de maddi menfaat temin ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Özel ve Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiği bildirildi.

FEZLEKE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Olayın ayrıntılarını canlı yayında paylaşan A Haber muhabiri Şener Çetin, "Son dakika önemli bir açıklama. Hem Özgür Özel hakkında hem de Veli Ağbaba hakkında düzenlenen bir fezleke var ve Adalet Bakanlığı'na da gönderildi bu fezleke dokunulmazlıklarının kaldırılması noktasında." sözleriyle gelişmeyi aktardı.

Çetin, soruşturmanın kapsamına dair, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hem 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, bunu belirtelim ilk önce, soruşturma başlatıldı. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütüldüğünü de belirtelim." dedi.

ADAYLIK İÇİN MENFAAT TEMİNİ İDDİASI

Soruşturmadaki rüşvet iddialarının odağındaki isimlere değinen Şener Çetin, "Veli Ağbaba'nın özellikle Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten, yine Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiğinden kaynaklanıyor. Bunu ifade edelim." şeklinde konuştu.

BELEDİYE İHALELERİNE NÜFUZ ETME SUÇLAMASI İddiaların sadece Antalya ile sınırlı kalmadığını belirten Çetin, "Yine Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı olarak pazarlık yöntemiyle yine kendisinin istediği şekilde verilmesi hususunda maddi menfaat temin ettiğinden kaynaklı yürütülen bir soruşturma olduğunu belirtelim." ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Şener Çetin, Başsavcılığın kanaatini şu sözlerle aktardı:

"Zincirleme şekilde rüşvet alma suçunu işlediği anlaşıldığından dolayı da Veli Ağbaba hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlendiği belirtildi. Yine aynı şekilde bu suç isnadına yönelik Özgür Özel hakkında da bir soruşturma yürütüldüğünü ifade edelim. Rüşvet almak suçundan, yine kendisinin Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullandığı; yerel seçimlerde yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin etmesinden kaynaklı yürütülen bir soruşturma olduğu açıklandı."