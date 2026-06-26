İzmir'deki rüşvet ağının merkezinde Veli Ağbaba var! Belediye başkanları da kıskaçta
İzmir merkezli yürütülen rüşvet soruşturmasında çember daralıyor. CHP'li Veli Ağbaba'nın odağında olduğu iddia edilen olaya dair yeni para transferleri gün yüzüne çıkarken; aralarında ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 25 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması genişliyor. Seferihisar ve Balçova belediyelerinden 500'er bin lira rüşvet parası gönderildiği ortaya çıkan Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi üzerinden 500 bin TL, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın kendi hesabından ise 300 bin TL gönderildiği belirlendi. Seferihisar ve Balçova belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ
İzmir'de, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın, bir müteahhitten gelen 500 bin lira rüşveti 7 Mart 2024'te, itirafçı olan yerel gazeteci Evrim Ataman aracılığıyla, CHP'den ihraç edilen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a gönderdiği belirlenmişti.
Ayrıca, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da 27 Şubat 2024'te Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Pehlivan ve Akyılmaz tutuklandı. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesiyle Akyılmaz'ın hesap hareketlerini detaylı olarak inceleyen MASAK yeni tespitler yaptı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya 500 bin TL gönderdiği tespit edildi. Söz konusu para transferinin, Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı kaydedildi.