İzmir'deki rüşvet ağının merkezinde Veli Ağbaba var! Belediye başkanları da kıskaçta

MASAK ayrıca, eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın da yerel seçim öncesinde benzer bir yöntemle Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiğini belirledi. Bayır'ın 22 Mart 2024'te Akyılmaz'ın hesabına 300 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından 29 Mart 2024'te Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildiği, bu paranın 335 bin TL'sinin Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

EŞZAMANLI OPERASYON

Bu tespitler üzerine yapılan ikinci dalga operasyonda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik, Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, annesi Meryem Yiğit ile Seferihisar Belediyesi,İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile belediye görevlileri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Bir şüpheli aranırken, Karabulut'un makam odasında ve inşaat şirketi sahibi Mustafa Durak'ın evinde, birer ruhsatsız silah da ele geçirildi.