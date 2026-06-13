Teknoloji çağında savaşlar neden bitmiyor? Baronların katliam oyunu: Al-sat
İnsanlık tarihinin en ileri teknolojilerine sahip olduğu, yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiği ve yeniden Ay'a gitme planlarının yapıldığı bir çağda; dünyanın dört bir yanından yükselen siren sesleri dinmek bilmiyor. Gazze'den Ukrayna'ya, İran'dan Pakistan sınırına kadar uzanan bu kanlı tabloda neden kalıcı barış sağlanamıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhanettin Aytekin'in hazırladığı çarpıcı analiz, füzelerin gölgesinde dönen devasa ekonomik çarkı ve savaş baronlarının kirli oyununu gözler önüne seriyor.
Yüzyıl, teknolojinin zirve yaptığı ve insanlığın sınırları zorladığı bir dönem olarak tarihe geçiyor. Ancak aynı anda dünyanın bir ucunda ateşkes ilan edilirken diğer ucunda sirenler çalmaya devam ediyor.
İnsanlık artık, "Bu savaşlar neden sona ermiyor, barış neden her defasında yarım kalıyor?" sorusunu sormaya başladı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhanettin Aytekin'in kaleme aldığı analizde, "İnsanlık 21. yüzyılda teknolojinin zirvesine ulaşmış, yapay zekayı hayatın merkezine koymuş ve Ay'a yeniden gitmeye hazırlanırken, aynı zamanda savaşların hiç bitmediği bir çağın karanlığını yaşıyor" ifadelerine yer verildi.
ORTADOĞU'DA BİTMEYEN GERİLİM: İRAN VE İSRAİL
Tarihler Haziran 2025'i gösterdiğinde, İsrail ve İran arasında "12 Gün Savaşı" olarak bilinen büyük bir çatışma patlak verdi. Askeri tesisler ve nükleer altyapılar hedef alındı. Ardından Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in geniş çaplı hava operasyonları geldi. Diplomatik görüşmelere ve ateşkeslere rağmen bölgede sular durulmuyor. Burhanettin Aytekin, "Şubat 2026'da gerçekleşen 40 günlük savaş sonrası ateşkesler yapıldı ancak çatışmalar tamamen sona ermedi; bugün hala karşılıklı saldırılarla bölge yeni bir belirsizliğin içine sürükleniyor" ifadelerine yer verdi.
GAZZE VE UKRAYNA: MODERN ÇAĞIN SOYKIRIM VE YIKIM SAHNELERİ
Kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı 4. yılına girerken, güneyde Gazze'deki insanlık dramı devam ediyor. 2023 yılında başlayan İsrail'in Gazze katliamı, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen durdurulamadı. Şehirler yıkıldı, milyonlarca insan yerinden edildi. Bölgedeki acıyı değerlendiren uzmanlar, "Gazze modern çağın en büyük soykırımının sembolü haline geldi; her ateşkesin ardından yeni saldırılar geliyor, hastaneler ve şehirler yerle bir ediliyor" şeklinde görüş bildirdi.
KİRLİ DÜZENİN ASIL KAZANANI: KÜRESEL SERMAYE
Peki, bunca teknolojiye ve diplomasi trafiğine rağmen neden barış gelmiyor? Burhanettin Aytekin analizinde, savaşların bitmemesinin arkasındaki asıl nedenin askeri değil, ekonomik olduğunu vurguluyor. Modern dünyanın damarlarında akan petrol, doğalgaz ve lojistik hatları, her krizde birer rant kapısına dönüşüyor. Aytekin, "Bu kirli düzende kazanan ne devletler ne de halklar oluyor; kazanan tek bir odak var, o da küresel sermaye ve çok uluslu silah-enerji şirketleridir" ifadelerine yer verdi.
SAVAŞLAR BİTMİYOR SADECE DİNLENDİRİLİYOR
Sistemin vahşi bir çark üzerine kurulduğunu belirten analiz, piyasaların savaşa göre nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Bir füze ateşlendiğinde petrol fiyatları fırlarken, sahte bir ateşkes ilan edildiğinde altın fiyatları yeniden yükseliyor.