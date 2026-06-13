Yüzyıl, teknolojinin zirve yaptığı ve insanlığın sınırları zorladığı bir dönem olarak tarihe geçiyor. Ancak aynı anda dünyanın bir ucunda ateşkes ilan edilirken diğer ucunda sirenler çalmaya devam ediyor.

İnsanlık artık, "Bu savaşlar neden sona ermiyor, barış neden her defasında yarım kalıyor?" sorusunu sormaya başladı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhanettin Aytekin'in kaleme aldığı analizde, "İnsanlık 21. yüzyılda teknolojinin zirvesine ulaşmış, yapay zekayı hayatın merkezine koymuş ve Ay'a yeniden gitmeye hazırlanırken, aynı zamanda savaşların hiç bitmediği bir çağın karanlığını yaşıyor" ifadelerine yer verildi.