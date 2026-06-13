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Başkan Erdoğan'dan Beyoğlu'nda sürpriz ziyaret! Vatandaşlardan sevgi seli

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kahve, çay ve taze simit eşliğinde vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, talep ve görüşleri dinledi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Beyoğlu sokaklarında sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan'ın halkla iç içe görüntüleri büyük ilgi gördü.

Başkan Erdoğan'dan Beyoğlu'nda sürpriz ziyaret! Vatandaşlardan sevgi seli 1

Başkan Erdoğan, Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı 'Türkiye Yapay Zeka Zirvesi' programına katılımının ardından Erzurum Vakfı'nın Beyoğlu'nda bulunan lokalini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan Beyoğlu'nda sürpriz ziyaret! Vatandaşlardan sevgi seli 2

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BEYOĞLU'NDA SÜRPRİZ ZİYARET

İşte o sıcak görüntüler...

Başkan Erdoğan'dan Beyoğlu'nda sürpriz ziyaret! Vatandaşlardan sevgi seli 3

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Beyoğlu'nda sürpriz ziyaret! Vatandaşlardan sevgi seli 4

Kahve, çay ve taze simit eşliğinde vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, talep ve görüşleri dinledi.

Başkan Erdoğan'dan Beyoğlu'nda sürpriz ziyaret! Vatandaşlardan sevgi seli 5

Başkan Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Beyoğlu sokaklarında sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan'ın halkla iç içe görüntüleri büyük ilgi gördü.

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