Başkan Erdoğan'dan Beyoğlu'nda sürpriz ziyaret! Vatandaşlardan sevgi seli

Başkan Erdoğan, Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı 'Türkiye Yapay Zeka Zirvesi' programına katılımının ardından Erzurum Vakfı'nın Beyoğlu'nda bulunan lokalini ziyaret etti.

İşte o sıcak görüntüler...

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bulundu.

Kahve, çay ve taze simit eşliğinde vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, talep ve görüşleri dinledi.