ANALİZ | Dijital dünyada Siyonist kuşatma: Sosyal medyayı İsrail mi kontrol ediyor?

Facebook, Instagram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarının İsrail lehine içerikleri sistematik olarak ön plana çıkardığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bunlar tamamen küresel sermayenin ve Siyonizmin çıkarlarını koruyacak şekilde programlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Küresel medyanın dijital ayağında önemli bir paya sahip olan Meta platformunun İsrail ile ilişkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber Analiz'de yaptığı değerlendirmede Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların aynı çatı altında faaliyet gösterdiğini hatırlattı. DİJİTAL PLATFORMLAR KİMİN KONTROLÜNDE?

Kırık, "Meta çatısı altındaki Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların her biri doğrudan milyarder Mark Zuckerberg'e bağlı ve bu yapının içinde İsrail'in çıkarlarını kollayan özel bir birim dahi mevcut. 2016'dan bu yana bu birimin başında bulunan ve 2020'de yetkileri Yahudi diasporasını da kapsayacak şekilde genişletilen Jordana Cutler, Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımının sosyal medyada sansürlenmesinde kilit rol oynamıştır" ifadelerini kullandı. Zuckerberg'in dini kimliği ile bu kurumsal yapının örtüştüğünü öne süren Kırık, alınan kararların tesadüf olmadığını savundu.

ELON MUSK VE X: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI X platformunun ifade özgürlüğü vaadiyle satın alınmasına rağmen zaman içerisinde farklı bir noktaya evrildiğini ileri süren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, platformun algoritmik yapısına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Elon Musk, Yahudi lobisini platformda daha aktif hale getirerek Siyonist ideolojiyi X'in başköşesine yerleştirdi. Algoritmik yönlendirmelerle belirli düşünce kalıplarını ve Amerikan ideolojisini yayarken, 'sana özel' algoritması üzerinden Netanyahu'nun paylaşımlarını ve İsrail lehine içerikleri sistematik olarak ön plana çıkardı" dedi. Kırık, dış denetimlerin dahi platform üzerindeki bu etkinin tartışılmasına engel olamadığını ifade etti.

ALPHABET VE VERİ GÜCÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Google, YouTube ve Android gibi platformları bünyesinde barındıran Alphabet şirketinin veri üzerindeki etkisine de değinen Kırık, küresel ölçekte veri kontrolünün önemli bir güç unsuru haline geldiğini söyledi. Kırık, "Dünyanın verisi her ikisi de Yahudi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetilen Alphabet şirketinde toplanıyor. Bu sistem sadece bir arama motoru değil aynı zamanda navigasyondan reklamlara kadar her alanda manipülasyon sağlayabilen devasa bir veri emperyalizmidir. Siyonist akıl, görsel ve içerikleri istediği gibi sıraya koyarak işine gelmeyen bilgiyi bertaraf edebilecek bir güce erişmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKA VE ALGORİTMALAR TARTIŞMASI Yapay zeka teknolojilerinin tarafsızlık iddiasını eleştiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, büyük teknoloji şirketlerinin geliştirdiği modellerin küresel etkisine dikkat çekti. Kırık, "ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka modellerine bugün Amerika veya İsrail aleyhine bir soru sorduğunuzda gerçekçi ve eleştirel bir cevap almanız neredeyse imkansızdır. Çünkü bu sistemlerin algoritmaları tamamen küresel sermayenin ve Siyonizmin çıkarlarını koruyacak şekilde programlanmıştır. OpenAI gibi şirketlerin arkasındaki Sam Altman gibi isimlerle bu teknolojik tahakküm her geçen gün daha tehlikeli bir boyuta ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.