Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları hizmete açılıyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı'nın 'ANK' koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vereceğini duyurdu. Açılış Töreni 15 Haziran Pazartesi günü Başkan Erdoğan ve Bakanı Uraloğlu'nun katılımlarıyla saat 13.00'te Ankara Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı'nın 'ANK' koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vereceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nı, sadece askeri bir meydan olmaktan çıkararak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdüklerini kaydetti.

PROJE 8 AYDA TAMAMLANDI Ankara Havalimanı'nda yürütülen çalışmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, kapsamlı dönüşüm sürecinin yüksek koordinasyon ve yoğun çalışma temposuyla yalnızca 8 ayda tamamlandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede havalimanının modernizasyonundan bağlantı yollarına kadar çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirerek başkentimize yakışır modern, güçlü ve yüksek standartlara sahip bir havalimanını hizmete sunuyoruz." dedi.

44 UÇAĞIN EŞ ZAMANLI PARK EDEBİLECEĞİ KAPASİTEYE ULAŞILDI Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pistin 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldığını belirten Uraloğlu, böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu söyledi. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebinin inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldığını kaydetti.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE MODERNİZE EDİLDİ Havalimanındaki mevcut taksi yollarının tamamen yenilendiğini, ayrıca yeni paralel ve bağlantı taksi yollarının inşa edildiğini belirten Uraloğlu, pist güvenliği için Pist Sonu Emniyet Alanı'nın (RESA) oluşturulduğunu söyledi. Uraloğlu, pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanlarının uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildiğini belirterek tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının da baştan sona yenilendiğini ifade etti. Çalışmalar kapsamında 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otoparkın da hizmete hazır hale getirildiğini belirten Uraloğlu, havalimanındaki operasyonel birimlerin tek bir dijital ve operasyonel ağ altında entegre edildiğini kaydetti.