Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açıldı. Fethi kabir sonrası hazırlanan otopsi ve laboratuvar raporu suikast şüphelerini artırdı. Mezar toprağında hiç bulunmayan ancak Kozinoğlu'nun saç ve tırnaklarında yüksek oranlarda tespit edilen toksik "antimon" maddesi, zehirlenme iddiasını güçlendirdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla mezarı açılan eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporuna ulaşıldı.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre 15 yıl sonra yapılan incelemede DNA analiziyle naaşın yüzde 99.99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu tescillendi.
Rapordaki en çarpıcı detay ise mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu.
Arsenikle benzer zehirleyici etkiye sahip ve kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması suikast şüphelerini artırırken, nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.
GÖZLER ADLI TIP KURUMU'NDA
Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümünün ardından resmi ilk açıklamalar ve o dönem ki raporlar ölüm nedeninin kalp krizi olduğu yönündeydi. 15 yıl sonra gerçekleştirilen incelemede DNA analiziyle naaşın yüzde 99.99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu kesinleşirken, toksikolojik taramalarda siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı.