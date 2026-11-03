Ancak rapordaki en çarpıcı detay, mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu. Antimonun kimyasal yapısı ve zehirleyici etkisi arsenikle büyük benzerlik gösteren, yüksek dozda akut zehirlenmeler ile kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Dokulardaki bu zehirli unsurlar ve tüm çelişkili bulgular ışığında, ölümün arkasındaki sır perdesini aralayacak nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.

TOPRAKTA ANTİMON OLMAMASI ZEHİRLEME ŞÜPHESİNİ KUVVETLENDİRDİ

Raporda en dikkat çeken husus, incelenen 7 farklı mezar toprağı numunesinin hiçbirinde antimon maddesine rastlanmamasına rağmen, antimonun tırnakta 7.002 ng/g, saçta 548 ng/g, sabunlaşmış dokularda 720 ng/g ve kemiklerde 175 ng/g seviyelerinde tespit edilmesi oldu.

Kurşun, nikel ve arsenik gibi metaller mezar toprağında yüksek çıktığı için post-mortem difüzyon (topraktan sızma) ihtimali bulunurken; toprakta sıfır çıkan antimonun biyolojik dokularda bu denli yüksek olması, maddenin dışarıdan vücuda alınmış olma ihtimalini ve adli şüpheleri kuvvetlendirdi.