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Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açıldı. Fethi kabir sonrası hazırlanan otopsi ve laboratuvar raporu suikast şüphelerini artırdı. Mezar toprağında hiç bulunmayan ancak Kozinoğlu'nun saç ve tırnaklarında yüksek oranlarda tespit edilen toksik "antimon" maddesi, zehirlenme iddiasını güçlendirdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 1

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla mezarı açılan eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporuna ulaşıldı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 2

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre 15 yıl sonra yapılan incelemede DNA analiziyle naaşın yüzde 99.99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu tescillendi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 3

Rapordaki en çarpıcı detay ise mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 4

Arsenikle benzer zehirleyici etkiye sahip ve kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması suikast şüphelerini artırırken, nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 5

GÖZLER ADLI TIP KURUMU'NDA
Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümünün ardından resmi ilk açıklamalar ve o dönem ki raporlar ölüm nedeninin kalp krizi olduğu yönündeydi. 15 yıl sonra gerçekleştirilen incelemede DNA analiziyle naaşın yüzde 99.99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu kesinleşirken, toksikolojik taramalarda siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 6

Ancak rapordaki en çarpıcı detay, mezar toprağında hiç bulunmayan fakat saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda saptanan toksik madde antimon oldu. Antimonun kimyasal yapısı ve zehirleyici etkisi arsenikle büyük benzerlik gösteren, yüksek dozda akut zehirlenmeler ile kalp krizine yol açabilen antimonun topraktan sızmadığının kanıtlanması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 7

Dokulardaki bu zehirli unsurlar ve tüm çelişkili bulgular ışığında, ölümün arkasındaki sır perdesini aralayacak nihai kararı Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu verecek.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 8

TOPRAKTA ANTİMON OLMAMASI ZEHİRLEME ŞÜPHESİNİ KUVVETLENDİRDİ
Raporda en dikkat çeken husus, incelenen 7 farklı mezar toprağı numunesinin hiçbirinde antimon maddesine rastlanmamasına rağmen, antimonun tırnakta 7.002 ng/g, saçta 548 ng/g, sabunlaşmış dokularda 720 ng/g ve kemiklerde 175 ng/g seviyelerinde tespit edilmesi oldu.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 9

Kurşun, nikel ve arsenik gibi metaller mezar toprağında yüksek çıktığı için post-mortem difüzyon (topraktan sızma) ihtimali bulunurken; toprakta sıfır çıkan antimonun biyolojik dokularda bu denli yüksek olması, maddenin dışarıdan vücuda alınmış olma ihtimalini ve adli şüpheleri kuvvetlendirdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 10

SORUŞTURMADA 9 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen genel soruşturmada bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Aralarında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski MİT mensubu Enver Altaylı, infaz koruma memuru ve acil tıp teknisyenlerinin de yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı, 1 memur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 11

Soruşturmanın en ilginç ayrıntılarından birini ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisi oluşturdu. Savcılık, Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce yayımlanan bölümlerde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin fenalaşarak öldürüldüğü sahneler ile gerçek ölüm arasındaki zamanlamayı mercek altına alıp dizi ekibinin ifadesine başvurmuştu. Delil karartma, gecikmeli müdahale ve suikast iddialarına ilişkin adli süreç çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 12

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ GÖSTERİLMİŞTİ
Adli tıp literatüründe hücre düzeyinde arsenikle benzer tahribat yaratan antimonun; şiddetli gastrointestinal bozukluklara, karaciğer- böbrek yetmezliğine ve kardiyovasküler şoka yol açarak ölümcül sonuçlar doğurabildiği biliniyor. Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümünde o dönem ölüm nedeni olarak kalp krizinin gösterilmesi de dikkat çekiciydi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 13

CEZAEVİNDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILMIŞTI
Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, cezaevi koğuşuna ait saniye saniye kaydedilen son görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 14

Dosyaya giren kayıtlara göre, Kozinoğlu'nun yürüyüş yaptığı saatlerde koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un ortam ışığını yaklaşık 14 dakika kapattığı belirlenmişti.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 15

Görüntülerde, Kozinoğlu'nun fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım'ın, Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardağı mutfak tezgâhında yıkadıkları görülmüştü.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 16

Uğur ve Yıldırım, geçtiğimiz aylarda verdikleri ifadelerden sonra ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 17

'KAHVEYE KARIŞTIRILDI' İDDİASI
Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce cezaevinde kahve içtiğine dair iddialar ve soruşturma dosyasına yansıyan şüpheler, raporda ortaya çıkan antimon ve arsenik bulgularıyla birlikte yeniden değerlendirilmeye alındı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 18

Adli toksikoloji literatüründe kahve, acı aroması, keskin kokusu ve yoğun yapısı nedeniyle kimyasal maddelerin tat ve koku farklılıklarını gizleyebilen son derece etkili bir taşıyıcı araç olarak biliniyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 19

Özellikle suda ve sıvılarda çözünebilen antimon ve arsenik gibi ağır metallerin, kahve gibi şekerli veya aromalı sıcak içeceklere karıştırıldığında fark edilmesi ise oldukça zor. Sıvı formda alınan zehirli kimyasalların sindirim sisteminden kan dolaşımına hızla karışarak vücutta ani etkiler gösterebildiği ifade ediliyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarında zehir: Toprakta yok ama saç ve tırnakta var 20
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