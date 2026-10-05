Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki inceleme tamamlandı

FETÖ'nün kumpası sonucunda 10 Mart 2011'de tutuklanan MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu , 13 Kasım 2011 tarihinde cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıllar sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında mahkeme, Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

Kozinoğlu'nun mezarı 12 Eylül'de açılmış ve cenazesinden örnekler alınmıştı. (Fotoğraf: DHA)

İNCELEME SONA ERDİ

12 Eylül'de Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılarak cenazesinden örnekler alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen örnekler burada incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Kaşif Kozinoğlu'nun cenaze örnekleri yeniden mezarına konuldu. Örneklerin mezarlığa getirilmesi ve mezara konulması sırasında polisler mezarlıkta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve görevlileri tarafından açılan kabre cenaze örnekleri saat 16.00 sıralarında yeniden konuldu.