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Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tüm dünya Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e mesafe koyarken, Atina yönetimi Tel Aviv ve Washington hattında silahlanma yarışına girdi. Türkiye'nin Adalar Denizi'nde iyi niyet ve uluslararası hukuk temelinde yaptığı yapıcı diplomasi çağrılarına kulak tıkayan Miçotakis hükümeti, milyarlarca euroluk savunma anlaşmaları ve yeni üs pazarlıklarıyla bölgede yalnızlaşırken, Yunan halkı hükümetin emperyalizm ve siyonizmle kurduğu ortaklığa sokaklarda tepki gösteriyor.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 1

TÜRKİYE'DEN BARIŞ VE HUKUK ÇAĞRISI, ATİNA'DAN SİYONİST İTTİFAK

Önce İsrail ile masaya oturan, ardından Amerika Birleşik Devletleri ile askeri anlaşmalar imzalayan Atina yönetiminin silahlanma politikası, bölgede tansiyonu yükseltiyor.

YUNANİSTAN BARIŞI UZAK ÜLKELERDE ARIYOR
Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 2

Uluslararası kamuoyunda Gazze'de yaşananlar nedeniyle Tel Aviv yönetimine yönelik tepkiler artarken, Yunanistan'ın İsrail ile yakınlaşmasının ardında Türkiye ile Adalar Denizi'nde sürdürdüğü gerilim politikası bulunuyor. Oysa Ankara, gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını defalarca uluslararası kamuoyuna ilan etmişti.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 3

Nitekim Türkiye'nin diplomasi anlayışını ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 4

MİÇOTAKİS'İN İNAT POLİTİKASI İSRAİL'İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR

Miçotakis yönetimi, gerilimin kendilerine fayda sağlamayacağını bilmesine rağmen adalar üzerinden izlediği politikayı sürdürmeye devam ediyor. Atina'nın bu tutumu, Tel Aviv yönetiminin de işine yarıyor.

İki ülke arasındaki yakınlaşmayı propaganda malzemesi haline getiren katil İsrail Başbakanı Netanyahu, "İki mavi-beyaz, iki kadim toplumun bir araya gelmesidir. Ortak değerlere ve ortak çıkarlara sahibiz." sözleriyle iki ülke arasındaki yakınlaşmayı açıkça ifade etmişti.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 5

Ancak ABD ve İsrail'in Yunanistan'ı eşit bir müttefikten ziyade çıkarları doğrultusunda değerlendirdiğini düşünen kesimler, Atina'da seslerini yükseltmeye başladı. Hükümetin İsrail ile kurduğu ilişkiyi protesto eden bir Yunan vatandaşı, "Açıkça beyan ediyoruz; emperyalizm ve siyonizmle iş birliği kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 6

TÜM KOMŞULARLA KÖPRÜLER ATILDI: YUNANİSTAN BÖLGEDE İZOLE OLUYOR

Atina yönetimi, uzak başkentlerin desteğine yönelirken en yakın komşularıyla da ilişkilerini kopma noktasına getirdi. Geçmişte Ortodoks kimliği üzerinden yakın ilişkiler kurduğu Moskova ile arasındaki bağlar kopan Atina, Kuzey Makedonya'ya yıllarca uyguladığı isim baskısıyla Üsküp'te diplomatik sorunlara neden oldu.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 7

Benzer şekilde Arnavutluk'la İyon Denizi'ndeki deniz yetki alanları ve adalar üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulamazken, Arnavutlara yönelik sistematik ayrımcılık iddiaları Tiran'da rahatsızlık yaratıyor.

Bugüne kadar ciddi sorun yaşamadığı komşusu Bulgaristan'la dahi gayrimenkul ve toprak satışları üzerinden kriz yaşayan Atina, Adalar Denizi, Doğu Akdeniz, kıta sahanlığı ve Kıbrıs meselesinde de Türkiye ile uzlaşmak yerine tehdit dilini ve üçüncü aktörlerden destek almayı tercih ediyor.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 8

3 MİLYAR EUROLUK SİLAH ANLAŞMASI VE RUBIO ZİYARETİNE SERT TEPKİ

Türkiye diplomasi masasını işaret ederken Yunanistan, Gazze'deki gelişmelerin yol açtığı siyasi sonuçlara rağmen İsrail ile 3 milyar euroluk hava savunma sistemi anlaşması yaptı.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 9

Bununla da yetinmeyen Miçotakis hükümeti, ABD'li diplomat Marco Rubio'nun Atina ziyareti sırasında yeni savunma ve enerji anlaşmalarını gündeme getirdi. Hükümet yetkilileri Rubio'yu karşılamak için havalimanında sıraya girerken Yunan halkı sokaklara çıkarak tepkisini gösterdi.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 10

Bu politikayı eleştiren bir Yunan vatandaşı, "Marco Rubio'nun ziyareti bizim için bir provokasyondur. Yunan halkının çoğunluğu savaşa karşıdır ve Filistin'in yanındadır. Onun buraya gelmesinin amacı, terörist İsrail devletiyle iş birliğini derinleştirmek." sözleriyle Atina yönetiminin tutumuna tepki gösterdi.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 11

ANKARA'NIN KÜRESEL GÜCÜ ATİNA'YI KORKUTUYOR: "KOMŞULUK KALICI, YÖNETİMLER GEÇİCİ"

Yunanistan, Rubio'nun ziyaretini diplomatik bir başarı olarak sunmaya çalışsa da Washington ve Tel Aviv nezdinde bir üs ve enerji koridoru olarak değerlendirildiği ileri sürülüyor.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 12

Buna karşılık, geçtiğimiz aylarda NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın yalnızca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek amacıyla Türkiye'ye geldiğini defalarca vurgulaması, Atina'da rahatsızlığa neden olmuştu.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 13

Miçotakis'in zirvedeki tedirgin tavırları hafızalardaki yerini korurken, alınan silahların Yunanistan'ın kronik ihtilaflarını çözemeyeceği ve yalnızlaşmasını engelleyemeyeceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 14

Washington'ın güvencelerine dayanarak kendisini başkalarının önceliklerine mahkum eden Atina'nın unutmaması gereken temel gerçek ise şu: Komşuluk kalıcı, İsrail ve Washington'daki yönetimler geçicidir.

Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor 15
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