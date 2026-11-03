Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor! Türkiye diplomasi dedikçe Miçotakis silaha sarılıyor

Tüm dünya Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e mesafe koyarken, Atina yönetimi Tel Aviv ve Washington hattında silahlanma yarışına girdi. Türkiye'nin Adalar Denizi'nde iyi niyet ve uluslararası hukuk temelinde yaptığı yapıcı diplomasi çağrılarına kulak tıkayan Miçotakis hükümeti, milyarlarca euroluk savunma anlaşmaları ve yeni üs pazarlıklarıyla bölgede yalnızlaşırken, Yunan halkı hükümetin emperyalizm ve siyonizmle kurduğu ortaklığa sokaklarda tepki gösteriyor.

TÜRKİYE'DEN BARIŞ VE HUKUK ÇAĞRISI, ATİNA'DAN SİYONİST İTTİFAK Önce İsrail ile masaya oturan, ardından Amerika Birleşik Devletleri ile askeri anlaşmalar imzalayan Atina yönetiminin silahlanma politikası, bölgede tansiyonu yükseltiyor. YUNANİSTAN BARIŞI UZAK ÜLKELERDE ARIYOR

Uluslararası kamuoyunda Gazze'de yaşananlar nedeniyle Tel Aviv yönetimine yönelik tepkiler artarken, Yunanistan'ın İsrail ile yakınlaşmasının ardında Türkiye ile Adalar Denizi'nde sürdürdüğü gerilim politikası bulunuyor. Oysa Ankara, gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını defalarca uluslararası kamuoyuna ilan etmişti.

Nitekim Türkiye'nin diplomasi anlayışını ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun." ifadelerini kullanmıştı.

MİÇOTAKİS'İN İNAT POLİTİKASI İSRAİL'İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR Miçotakis yönetimi, gerilimin kendilerine fayda sağlamayacağını bilmesine rağmen adalar üzerinden izlediği politikayı sürdürmeye devam ediyor. Atina'nın bu tutumu, Tel Aviv yönetiminin de işine yarıyor. İki ülke arasındaki yakınlaşmayı propaganda malzemesi haline getiren katil İsrail Başbakanı Netanyahu, "İki mavi-beyaz, iki kadim toplumun bir araya gelmesidir. Ortak değerlere ve ortak çıkarlara sahibiz." sözleriyle iki ülke arasındaki yakınlaşmayı açıkça ifade etmişti.