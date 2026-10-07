MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki şüpheli ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tanık olarak dinlenen Osman Aksu'nun ifadesi de dosyada yer aldı. Aksu'nun ifadesinde Kurtlar Vadisi'nin senaristi Osman Sınav ve Enver Altaylı ile ilgili verdiği bilgiler soruşturmanın seyrini belirleyecek nitelikte.

Osman Sınav, Kurtlar Vadisi dizisinin 55. bölümünde, yani 1. sezonun sonunda, 2004 yılında projeden ayrıldı. Bu ayrılığın ardındaki gerçek neden, dizinin ulaştığı yüksek izleyici kitlesi ve Osman Sınav'ın başarısı nedeniyle uzun yıllar boyunca merak konusu oldu. O dönem yaşananlara dair soru işaretleri, Sınav'ın 20 Mart 2025'teki vefatıyla birlikte tarihe gömülmüştü. Ancak eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olan Osman Aksu, 30 Eylül'de verdiği ifadeyle ayrılık sürecine dair bugüne kadar bilinmeyen karanlık olayı gün ışığına çıkardı.

"2004 YILI YAZ AYLARINDA BİR ARAYA GELDİK"

Aksu'nun ifadesine göre, 2004 yılının yaz aylarında eski ülkücü arkadaşı Tahsin Sefa ile bir aradayken yanlarına gelen bir kişi, Osman Sınav'ın geldiğini söyledi ve böylece Sınav ile tanıştırıldı. Tanışma sırasında Aksu, daha önce Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi birçok yapımın senaryo çalışmalarında yer alan Ömer Lütfi Mete'nin kendisinden Osman Sınav'a övgüyle bahsettiğini hatırlattı.

"SINAV, 'ENVER ALTAYLI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM' DEDİ"

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, sohbet esnasında Osman Sınav'ın oldukça moralsiz olduğunu fark eden Aksu, bu durumun sebebini sorduğunda verilen cevabı anlattı. Aktarımına göre Sınav, soruya "Enver Altaylı tarafından tehdit edildim." diyerek yanıt verdi. Kendisinden dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini ya da projeden ayrılmasının dayatıldığını ifade eden Sınav'a, diziden ayrılması yönünde tavsiyede bulunulduğu kaydedildi. Olayın ardından Tahsin Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayarak "Osman abiye sahip çıkalım." dediği, Aksu'nun ifadeleri arasında yer aldı.

ENVER ALTAYLI'NIN KARANLIK GEÇMİŞİ

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifade veren 82 yaşındaki eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 22 Eylül günü tutuklandı. Silivri Başsavcılığında ifadesi alınan Altaylı'nın savcıya söylediği "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız." şeklindeki sözleri için de soruşturma başlatılmıştı.