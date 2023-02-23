Meral Akşener’den Tozkoparan Mahallesi’nde riskli yapılar yıkılmasın çalışması: Bağırdık gürültü çıkardık

Giriş Tarihi:
23.02.2023
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
ABONE OL
İYİ Parti lideri Meral Akşener Beykoz Tokatköy ve Güngören'in Tozkoparan Mahallesi'nde, kentsel dönüşümün durdurulması için bizzat sahaya inip halkı galeyana getirme konusunda etkin rol oynadı, riskli yapıların yıkılmaması konusunda da bir itirafta bulundu. Akşener önce Beykoz Tokatköy'de halka kentsel dönüşüme direnmesi çağrısında bulundu. Ardından vekillerini de sahaya sürerek bürokrasiyi
tıkadı. Kamuoyu bu skandalı konuşurken A Haber'in ekranlara getirdiği haberde kritik bir ayrıntıya dikkat çekildi. İYİ Parti lideri Güngören'in Tozkoparan Mahallesi'nde riskli yapıların yıkılmaması için elinden gelen çabaları işte bu sözlerle itiraf ediyor "Belli alanlar bağırdık durdurmaya çalıştık. Faydamız olmadı ama durdurma konusunda faydamız oldu. "